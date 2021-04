La anulación de los Sanfermines 2021 por segundo año consecutivo, debido a la situación sanitaria generada por la covid-19, anunciada por el alcalde de la ciudad, Enrique Maya, supone un aparente revés a las aspiraciones de celebrar una versión de las Fallas en el mes de julio. Sin embargo, esa cancelación estaba en la hoja de ruta fallera, que no cambia y que mantiene esa alternativa mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario.

Tal como avanzó Levante-EMV días atrás, Sanidad no ha dicho que no a la festividad antes de agosto y se mantiene como opción mientras no se diga lo contrario. Es, además, lo que se sueña y pretende tanto por parte del ayuntamiento como por la comisión de seguimiento, para poder plantearlo a la asamblea de presidentes.

l principal argumento para ello es la existencia de una alternativa sólida para la organización de los festejos en València, algo que, por la propia idiosincrasia de la fiesta navarra, en la que las reuniones sociales masivas son la clave, la convierten en inviables. Dicho de otra forma, desde el "Chupinazo" a los encierros, pasando por la feria taurina, las reuniones sociales tanto de gastronomía como de música y hasta el "Pobre de mi" tienen poco "Plan B" (palabra mágica durante esos meses) posible.

La hoja de ruta para Fallas, por contra, sí que juega con la descentralización y la creación de "burbujas" prácticamente en cada comisión, dando por perdido, desde el primer momento, los eventos masivos, desde la gran pirotecnia (las grandes "mascletaes", que no las descentralizadas) a las verbenas. Tanto es así que no sólo se contaba con la anulación de esta fiesta pamplonica, sino que se recuerda que la Tomatina de Buñol, que también se basa en el contacto de proximidad, se conoce, se sabe y se asume. Aquí se habla, precisamente, de una fiesta extendida en el calendario, no de "plantar y quemar" en apenas dos días, sino de tenerlas prolongadas para evitar al máximo las concentraciones.

En contra puede jugar la credibilidad del sistema y, en todo caso, la imagen: quien se atreve a ser la primera fiesta en territorio español que empieza a celebrarse.

Y quedan dos parámetros esenciales para decidir si las Fallas, las "Fallas entre comillas", el sucedáneo de fallas o, directamente, las Fallas 2021, son viables, en la ciudad y en el resto de la Comunitat Valenciana, depende de dos aspectos fundamentales.

Por una parte, que Sanidad le dé luz verde, que lo hará con determinadas condiciones de máximos.

Y por otra, obviamente, que obtenga el refrendo de las asambleas de presidentes de cada municipio (y los términos en los que se plantea el plebiscito asambleario; es decir, si se plantea "julio, septiembre u octubre" o "julio o 2022").

En caso de que esos mínimos (resultado de la ecuación de nivel de inmunidad, incidencia acumulada y presión hospitalaria) no dieran para celebrarlo antes de agosto, o que lo rechazara la asamblea, quedará la alternativa de después de agosto, con 60 días suplementarios de vacunación, aunque con el riesgo de que el contacto social de verano haya podido subir la incidencia.

Y quedará una última línea de resistencia, que se ha escuchado en las dos últimas asambleas: esa corriente que cuestiona abandonar el proyecto de Fallas 2021 y centrarse en 2022; es decir, "parar las Fallas hasta que se puedan celebrar como toca". Una opción que ni las instituciones ni la comisión de seguimiento contempla no sólo porque consideran que pueden darse las condiciones para celebrar, sino por las consecuencias sociales y económicas que esto puede conllevar, tanto en las comisiones como en los sectores económicos dependientes.

La suspensión definitiva de los Sanfermines estaba en el ambiente pamplonés desde hacía meses, e incluso el alcalde ya había comentado que consideraba "absolutamente imposible" celebrar unas fiestas "como las que hemos conocido", pero no ha sido hasta este lunes 26, a poco más de tres meses de su inicio, cuando se ha dado a conocer la suspensión oficial.