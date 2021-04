La asamblea de presidentes del mes de abril ha llegado demasiado pronto en el calendario como para ser en la que se tomaran decisiones sobre la posible futura celebración de las Fallas. Porque será el 4 de mayo cuando se celebre la reunión con Sanidad. «Puede que tengáis preguntas pero aún no tienen respuesta porque hace falta esa reunión» aseguró el concejal Carlos Galiana. Anunció que si en esa reunión ya se sale con ventana de fechas o, por lo menos, con unas condiciones mínimas, se convocará una asamblea extraordinaria «para tomar entre todos la decisión» Con lo que inquietudes y emociones se templaron a la espera de noticias.

Y para resolver esas dudas iniciales, también les dijo que «trabajamos con todas las posibilidades» y que «no descartamos ninguna opción, aunque ahora mismo no hay ninguna decisión, ni de fecha ni de actividades ni de nada» y lo dijo dos veces para que quedara claro como luz de aurora. Y así, los presidentes aceptaron los días de cuartelillo a la espera de esos acontecimientos.

Galiana reiteró que «continúa intacto el deseo del trabajar en el segundo semestre, pero no queremos precipitaciones ni ruido que nos impida trabajar. Estamos preparando fallas, preselecciones, fonteta, galas, concursos, acontecimientos... todo lo que queda. Si no podemos salir a la calle no será por nosotros y alguna cosa no se puede celebrar, lo comunicaremos».

El futuro de los casales

A la vez que se decide la fecha de las fiestas, hay otra realidad mucho más próxima: la apertura de los casales que, a día de hoy, continúan cerrados para todo aquello que no sean labores administrativas. Tanto, que varias comisiones fueron generando un coro al respecto de la necesidad de abrirlos. El más ilustrativo fue el de Norte-Dr. Zamenhoff, Jorge Defez, quien cuestionó que «siendo la mayoría asociaciones culturales, a los casales se les consideran sedes festeras. No sé si es que creen que ahí se celebran orgías o que somos bichos raros. Creo que nos merecemos que se abran. Las fallas estamos orgullosos de la labor cultural que hacemos. No queremos los casales para hacer barbaridades porque somos lo suficientemente responsables. Y no basta con que se nos felicite por lo bien que nos hemos portado, como ha dicho el concejal de Policía. Más que palabras, querríamos hechos». Galiana aseguró que, efectivamente, más allá de un calendario de fiestas, será una de las peticiones que se trasladarán el día 4.

La cuestión de la edad infantil

Y entre las cuestiones de orden, algunos presidentes pidieron la venia para que los infantiles mayores de 14 años continúen ocupando plaza de infantil y no de adulto y seguir siendo falleras mayores y presidentes. Galiana instó a presentar una propuesta «y no tengo ningún problema en que se someta a votación. Cada comisión tiene una realidad diferente». A la vez que dejaba la otra página abierta: «eso lleva también si vamos a dejar el tema de las preselecciones. La asamblea ha de pronunciarse sobre las consecuencias posteriores».

Y tras lo emocional, lo material: el presidente de la Avenida del Oeste volvió a preguntar sobre el aumento de la subvención municipal, que no pocas comisiones consideran un verdadero salvavidas para evitar la salida masiva. «Estamos en modificaciones presupuestarias en el ayuntamiento. Se están moviendo más de 50 millones. Cuando se sepa la cifra se comunicará en cuando se pueda».