La hoja de ruta de la Junta Central Fallera contempla, sí o sí, consumar el relevo de las falleras mayores de València, Consuelo Llobell y Carla García, y sus cortes de honor, en cuanto se quemen las Fallas el 5 de septiembre. Las preselecciones «exprés» empezarían el día 10.

Es una decisión que, llegando el momento (no en la reunión de hoy) deberá adoptar la asamblea de presidentes: si se celebran las preselecciones o si se anulan hasta 2022.

El debate se encontrará con dos realidades paralelas. A estas alturas, cerca de un centenar de comisiones ya han confirmado que sus falleras mayores 2020 prolongan su mandato hasta 2022. En las últimas semanas, esta decisión ha sido un goteo permanente, bajo el argumento de que, aunque hubiera fallas, en este caso en septiembre, el formato de las mismas no se considera suficiente para considerar incompleto el tan accidentado reinado, que se sustanciaría con el año 2022 para poder acceder a una semana fallera más «normal» y rematar el ejercicio con actos como procesiones, besamanos, San Vicente, etcétera. Independientemente de considerar el dilema entre «abandonar» o no a la comisión por optar a cotas más altas: fallera mayor o corte.

Gayano, Blanquerías, Pintor Salvador Abril, Olivereta...

Llama la atención que estas "renovaciones" no han afectado a las comisiones de las federaciones de Especial y Primera A, que forman parte de la comisión de seguimiento. A partir de ahí, las continuidades son de comisiones de toda condición: Gayano Lluch, Pintor Salvador Abril-Peris y Valero, Pío XI-Fontanares, Monteolivete, Ceramista Ros, Blanquerías, Pie de la Cruz, Olivereta-Cerdá y Rico, Serranos-Plaza de los Fueros... así hasta un centenar, con sectores prácticamente en bloque.

Todo ello motivado además por una causa fundamental: la incertidumbre. A día de hoy aún se va a ciegas. En mayo no se puede constatar con seguridad cómo van a ser las cosas en septiembre.

Incluso aunque se de a conocer el programa de festejos en la asamblea de finales de mes, se antoja que sólo cuando se vea sobre el terreno se llegue a la conclusión verdadera de si valió la pena o si no.

Es verdaderamente un cóctel extremadamente complejo porque, a su vez, las teóricas falleras mayores de 2022 plantean la duda de qué mandato tendrían todavía: si sería normal, casi normal o con restricciones que no les merezca la pena.

Y, por contra, en otros casos hay ya un hartazgo de este particular sinvivir, optándose por dejar ya la plaza vacante para una sucesora. El número de falleras mayores "nuevas" ya anunciadas se cuentan con los dedos de una mano. Pero sí que hay, obviamente, muchas comisiones, una mayoría, a la expectativa.

Y estos escenarios por contra, también se complican con las infantiles, que siguen subiendo de edad y sí que puede haber más ansiedad por consumar el relevo por las que lo tenían previsto en 2022. La JCF ya ha mostrado reticencias a autorizar que las mayores de 14 años continúen siendo consideradas infantiles y sólo lo harán si así se plantea y aprueba en asamblea.

El relevo, bueno para la indumentaria

Y hay que añadir, en ese enredo, la incidencia sobre el sector de la indumentaria. A los profesionales, obviamente, les vendría bien el relevo, porque dinamizaría el sector. Aunque se da por hecho que, sólo por la incertidumbre y la premura de tiempo, no con el volumen de negocio de años anteriores. Pero ya sería el primer paso.

Con este escenario, y por efecto dominó, están Consuelo, Carla y las dos cortes, cuya agenda ha sido extraordinariamente irregular, además de estar condicionada por sus circunstancias laborales. Acabarán, sea como sea el formato, con las Fallas de septiembre, que la JCF considera será suficientes para finiquitar los dos años de mandato.

No contempla la JCF reformular el cargo para dar protagonismo individualizado a las cortes en un periodo transitorio. Y sólo tras haber vivido las Fallas de Septiembre se sabrá si se van por la puerta grande o por la gatera.

No es cierta la afirmación, extendida más o menos deliberadamente, de que "Consuelo quiere dejarlo". Le falta la perífrasis: "quiere dejarlo si verdaderamente las Fallas de Septiembre garantizan unos determinados mínimos".

La JCF ha expresado que no tiene problema en que las falleras de comisiones continúen, pero tiene marcadas las preselecciones, aunque el número de participantes se reduzca o la participación en los comicios sea de falleras mayores de otros años o directamente, falleras de base. «Cada comisión tiene la libertad de elegir a sus representantes como considere más oportuno».

Las claves

Falleras mayores de comisiones que continúan de 2020 a 2022

A favor de continuar: No han tenido todavía la semana de fallas que merecen. No se sabe cómo si las Fallas de Septiembre serán brillantes o una versión insuficiente. No han amortizado la inversión en indumentaria. No han tenido los actos que todavía les quedan después de Fallas

En contra de continuar: Alguna vez han de terminar. Hartazgo. Las Fallas de septiembre pueden ser más que suficientes. Las infantiles se pueden acercar a la adolescencia. Hay que dar paso a las nuevas.

Nuevas falleras mayores de comisiones para 2022

A favor de empezar: Les toca. Sus antecesoras tienen justificado su relevo con las Fallas de Septiembre. Las infantiles no pueden esperar más.

En contra de empezar: La incertidumbre. ¿Qué reinado tendré y en qué condiciones? Mejor esperar a 2023

Preselecciones

A favor de celebrarlas: El ciclo está finiquitado. Las Fallas de Septiembre justifican el final y todo ha de fluir. No se pueden eternizar las cosas. Algo tan sencillo como la normalidad.

En contra de celebrarlas: Sin saber cómo van a ser las Fallas de Septiembre, ¿te inscribes y priorizas querer ser de la corte que continuar siendo el compromiso con tus falleros y tu comisión hasta 2022? ¿Cuantas candidatas se presentarán y qué tipo de candidatas? ¿Qué aforos tendrán las preselecciones y la Fonteta?

Consuelo, Carla y las cortes

A favor de ser relevadas: Alguna vez han de terminar. Hartazgo. Las Fallas de Septiembre son suficientes para justificar el relevo. Se irán por la puerta grande.

A favor de no ser relevadas: ¿Se justifica el relevo con las Fallas de Septiembre o se irán por la puerta de atrás? Oportunidad de reformular el cargo, dar otro papel al "florero" de la corte los próximos meses. ¿Qué tipo de reinado tendrán las nuevas falleras mayores y cortes 2022?

Sector de la Indumentaria

A favor del relevo: Dinamizará el sector. Nuevas falleras mayores son nuevos trajes. Contribución esencial a que vuelva un trabajo que, si se pierde, es una catástrofe. Solidaridad.

En contra del relevo: Pocos argumentos hay. En todo caso: ¿de verdad que unas falleras mayores nuevas con incertidumbre generarán tanto flujo económico?