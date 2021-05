La presencia de alcalde Joan Ribó fue la sorpresa inicial de la asamblea de presidentes en la que se decidía la reanudación de la fiesta. La reunión ha empezado con su discurso, que también cobra carácter histórico.

Vull que esta siga la meua primera paraula a esta Assemblea General com a President Nat de Junta Central Fallera.

Gràcies.

Gràcies a tot el col·lectiu faller pel seu compromís amb la cultura festiva. Gràcies pel vostre comportament exquisit durant esta pandèmia. Gràcies perquè heu sigut exemple de com fer les coses amb solidaritat, estima i precaució.

Gràcies perquè no hem hagut de lamentar cap incident a les seus festeres ni als actes que heu pogut organitzar. És cert que, a vegades, tampoc heu tingut opció. Però inclús als moments més complicats amb els casals tancats i un desànim general, heu mantingut viu l’esperit de les falles i una responsabilitat col·lectiva que vull destacar.

Gràcies a totes i tots els delegats i delegades dels diferents sectors per mantindre viva l’activitat fallera. Sóc conscient del doble esforç que ha suposat per a vosaltres programar, ajornar, modificar, tornar a ajornar, finalment realitzar i inclús suspendre alguns actes. Podeu sentir-vos orgullosos i orgulloses del vostre treball a la casa gran.

Gràcies a totes i tots els presidents i presidentes de les diferents comissions falleres, de les diferents agrupacions, federacions, etc. Les de València i les dels quatre pobles que formeu part actualment de la Junta Central Fallera. Heu sigut la cara visible de la festa en moltes ocasions. La que ha d’assumir les responsabilitats i en una crisi com l’actual és d’agrair el vostre tarannà dialogant i positiu. A vegades apassionat però sempre educat.

Gràcies també a les Falleres Majors, Falleres Majors Infantils i Presidentes i Presidents Infantils de les diferents comissions. Gràcies a Carla i Consuelo i les seues Corts d’Honor. El 10 de març es va paralitzar el món i també les vostres il·lusions. No obstant això heu demostrat ser dignes representants d’un món que vos estima i que, com jo, vol que tingueu una cremà digna del vostre càrrec.

També vull demanar-vos disculpes a totes i tots si en alguna ocasió heu sentit que les coses es podrien haver fet d’altra manera. Vos puc assegurar que la directiva de Junta Central Fallera ha treballat sempre amb l’objectiu de donar el millor a una festa que coneix, respecta i al que li te una estima com a fallers i falleres de base que han sigut, son i seran.

Hui heu de decidir el futur de la nostra festa. Vull que prengueu la decisió sense cap tipus de pressió. Des del primer moment he dit que les decisions sobre les Falles han de ser compartides. Així ho férem en març de l’any passat, així ho férem desprès en maig i així ho férem, amb poc marge de maniobra és cert, a gener d’enguany.

No hi ha una decisió perfecta. Cada una te els seus riscos i les seues complicacions. També les seus virtuts i els seus beneficis. Però la festa la fan els fallers i les falleres, per tant son els fallers i les falleres els que han de decidir. Nosaltres donarem suport a la vostra decisió. I vull llançar un missatge de tranquil·litat. Açò no va de guanyadors ni perdedors. Açò no és una batalla entre nosaltres per veure qui te la raó. Totes i tots sou lliures de votar el que considereu millor per a vosaltres.

Per últim vull aprofitar per donar les gràcies a totes les Juntes Locals, especialment a les que han participat activament en la Mesa de Seguiment de les Falles. Per les seues valuoses aportacions hui València te l’oportunitat de decidir què vol fer. Sense els membres d’eixa Mesa de Negociació hui no estaríem ací. El meu reconeixement més personal.

Ara és torn per a obrir el debat i donar-vos veu. És moment d’escoltar amb respecte tots els diferents posicionaments i de prendre la millor decisió per a totes i tots. Teniu tot el meu suport.

Moltes i gràcies i “Llarga vida a les falles”.