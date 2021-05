Las Fallas 2021 serán una realidad en el mes de septiembre salvo que las circunstancias sanitarias lo impidan, algo que pasa por una paralización brusca de la vacunación (no prevista) o la aparición de una cepa perversa (no deseado). Así lo ha refrendado la asamblea de presidentes por una casi unanimidad: un 93 % de los votos a favor: 308 de los presentes.

La asamblea ha transcurrido con algunas críticas, apoyos, preguntas y proclamas. Con la duda de qué pasará si no se alcanza la inmunidad o si ésta es imprescindible y con reproches a la carta enviada a las comisiones sobre la posible pérdida de las subvenciones. Pero con un beneplácito general a la hora de alzar la cartulina del voto.

La reunión ha comenzado con una sorpresa: la presencia del alcalde Joan Ribó. No es nada habitual la presencia de un primer edil en una asamblea, pero las circunstancias tan extraordinarias llevaron a su presencia. Y en su discurso, aparte de agradecer los esfuerzos realizados por las comisiones y el comportamiento general durante estos meses. E instó a votar "sin presión. Las decisiones sobre las fallas han de ser compartidas, como hicimos en marzo, después en mayo y en enero de este año. No hay una decisión perfecta. Cada una tiene sus riesgos y complicaciones, virtudes y beneficios, pero la fiesta la hacen los falleros y son ellos quienes han, teneis, que decidir. Apoyaremos vuestra decisión y no va ni de ganadores ni de perdedores. No es una batalla por quien tiene la razón. Sois libres de elegir".

Carlos Galiana recordó que los festejos estarán amoldados a las normativas sanitarias, y confió en esa inmunidad de rebaño a mediados de septiembre. Y volvió a reiterar que, si no es en era de esa ventana de fechas, pocas opciones hay.

Suavizó la interpretación de la carta enviada a las comisiones, la que advertía de la posible pérdida de la subvención y la retirada de las fallas de Feria València. Ahora reiteraba el condicional: "Mi responsabilidad es informar. Hay muchas fallas que están en Feria València, que quiere volver a la actividad. No digo que Feria València va a obligar a retirar las fallas, pero puede pasar". Y de las subvenciones, más condicional: "¿Se quitará? No, pero he hecho las consultas y la asesoría jurídica tendrá que decir si se ha cumplido el objeto de la subvención o no. Mi responsabilidad era informar".

Pero a colación de la carta en cuestión llegaron las mayores críticas. Como la del representante de Leones-Poeta Mas y Ros, que la tildó de "lamentable". "Independientemente de lo que votemos. Es flagrante que se amenace de esta forma. No hay fundamento jurídico que lo sostenga. En las bases de la convocatoria, se señala que la obligación es realizar la actividad objeto de la ayuda. Concesión por la construcción de los monumentos. El objeto se cumple. Con ir a Feria València se constata que el objeto se cumple".

"La carta incita a condicionar el voto. Eso no lo puede hacer la JCF. Ningún presidente es insolidario porque llevamos año y medio partiéndonos los cuernos. No puedo permitir que se nos amenace o se nos diga que somos insolidarios". "Ojalá salga la propuesta, porque lo necesitamos, pero no se va a recuperar su credibilidad como junta directiva".

Hubo comisiones que anunciaron el voto negativo, como Camino Nuevo de Picanya: "Las Fallas no es esto: imposición, extorsión y coacción. Es un problema de forma. Las cartas sobre la mesa desde el minuto uno. No nos habéis dado la oportunidad" y tras anunciar que es más importante la salud, y anunció que votaría "no" "pero acataremos lo que diga la mayoría" o Archiduque Carlos-Chiva: "Aquí nos estamos jugando si son unas fallas dignas y seguras y como no nos garantizan en qué situación sanitaria estaremos, votaremos que no".

Galiana tomó la palabra para contestar, dar razones, agradecer apoyos o quejarse de que "aquí pasamos de héroes a villanos en cero coma". Reconoció que "necesitamos volver a los casales. Necesitamos más pronto la desescalada, pero no es el ayuntamiento quien lo decide".

Sobre la inmunidad de rebaño, si se alcanza o no, contestó que "yo he escuchado lo que han dicho el presidente del Gobierno, el de la Generalitat... la consellera no nos ha puesto una cifra, pero la vacunación va a un ritmo y tendremos en septiembre más que en julio, porque pusimos esa fecha también sobre la mesa". "Tenemos que hacer un esfuerzo para hacer unas Fallas seguras".

A continuación, a mano alzada, se materializó el regreso.

No había sido la última intervención, pero sí en plan sentimental. El del presidente de Exposición, Manuel Más: "El mejor homenaje que podemos hacer a quien no están es tener las Fallas más emotivos de la historia, las que la vida nos quitó y que ahora la vida nos devuelve".

Y una ovación como remate al leerse el veredicto. Las Fallas vuelven si nada lo impide.