Una descripción no precisamente amable, porque estos programas se hacen para sacar el ojo ajeno. A mitad camino entre lo descarnado, lo irreverente, alguna verdad que ofende (o no debería ofender si es verdad -que lo es-), y alguna verdad distorsionada conformaron la descripción de las "Fallas Express" mostrada por Pere Aznar y Andreu Buenafuente en el programa Late Motiv de Movistar Plus. Y que, como suele ser habitual, ha generado la pertinente división de opiniones en las redes sociales. Sobre todo por ese hecho de que no se destaque ningún aspecto positivo, algo para lo que no están hechos estos programas de humor, mientras otros celebran y aplauden con deportividad la deconstrucción de la fiesta en clave de humor.

En apenas un par de minutos, Aznar dirige el argumentario de un programa de festejos. Así, tras la "mascletà" hay que "frotarse los ojos por la pólvora o por que esta canción no sea delito" en alusión al "València en Fallas". Según esta tesis, en la Ofrenda se llora "de emoción, de resaca o porque te duelen los pies".

Un pasacalle es "ir cortando las calles e ir borracho bailando "si te ha pillao la vaca, jódete". Y también se explica lo que es el "sopar de sobaquillo" que es "un bocata envuelto en papel Albal que se lleva en el sobaquillo. No es un chiste".

"Es importante mear en la calle" y de la verbena explica que "empieza con pasodobles para los mayores. Y luego viene la de legalizar la marihuana y la de la gaita esa que da tanta rabia. Y hay que vomitar mientras".

"A partir de ese momento, todo lo que pasa en Fallas ya no puede salir por la tele. Y esto, cinco días"

Todo se acaba con la "cremà". "Aquí hay que llorar mogollón y cantar la parte del himno que se sabe todo el mundo". Los de fuera de València dicen "para qué lo queman". Y las fallas "acaban igual siempre. Yo soy la fallera mayor y tú un periodista, me preguntas "Y mañana, ¿qué?". "Pues mañana, a empezar a preparar las Fallas del año que viene"

La escenificación estuvo acompañada de un monólogo de Buenafuente con otras fiestas desplazadas, como serían los Sanfermines en Noviembre o la Feria de Abril en Navidad.