El Ayuntamiento de Alicante ha decidido suspender definitivamente la celebración de las Hogueras 2021 tras conocer el resultado de la consulta no vinculante de la Federació a las comisiones de hogueras y barracas, que ha reflejado que el 82,96 por ciento son contrarias.

Según un comunicado del consistorio, 135 asociaciones de las 137 constituidas han contestado el cuestionario entre el 11 y el 16 de mayo, y de ellas el 82,96 por ciento se han manifestado contrarias a la celebración de las Hogueras este año y solo el 17 ha apostado por que fueran entre septiembre y diciembre.

En cuanto a la posible plantà de la Hoguera Oficial, del 20 al 24 de junio, el 60 por ciento ha abogado por que no se lleve a cabo; el 19,26 a favor y el 20,7 de las asociaciones se abstuvieron.

Al acuerdo de suspensión hasta 2022 se ha llegado después de conocer el resultado en el transcurso de una reunión a la que han asistido el alcalde, Luis Barcala, del PP; la vicealcaldesa, María Carmen Sánchez, de Cs; el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, del PP; la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco, y Francisco Vinal, vicepresidente de Asociaciones, de la Federació.

El alcalde, Luis Barcala, ha explicado que "el equipo de gobierno coincide con los criterios de responsabilidad y sensatez del mundo de la Fiesta y asume que, desde la responsabilidad, hay que tomar decisiones dolorosas como ésta".

Por su parte, Sánchez ha lamentado tener que transmitir "que, por segundo año consecutivo, se suspenden las Hogueras" y ha añadido que "es una decisión que no se podía tomar sin consultar a los verdaderos protagonistas, los foguerers y barraquers".

Martín-Zarco ha significado que le "consta que ha sido una decisión difícil, y que cada comisión tiene una circunstancias particulares que le han llevado a tomar una decisión u otra".

"Respetamos todas las opiniones y seguiremos trabajando por nuestra fiesta con prudencia, responsabilidad y esperanza, organizando cuantas actividades sean posibles dentro de las circunstancias sanitarias que vivimos y el con objetivo de poder disfrutar en 2022, por fin, de nuestras Hogueras".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, se ha sumado al pesar por la cancelación de las Hogueras, y ha confirmado lo que ya anunció en la Asamblea de Fogueres: "Este año, aun sin que haya Fiesta, el Ayuntamiento concederá la subvención para los monumentos con el fin de sufragar gastos de almacenaje y mantenimiento en favor de los artistas y las comisiones contratantes".

También ha confirmado la creación de una línea de ayudas de funcionamiento para las diferentes comisiones de Hogueras y Barracas, que suman más de 600.000 euros.

La principal partida es de 487.000 euros, destinados al almacenaje y mantenimiento de los monumentos y portadas.

Se da la curiosísima paradoja de que los mismos protagonistas de la fiesta han dado el visto bueno a que la ciudad celebre actos que ahora no tendrán correspondencia con la realidad: en apenas unos días se inaugura una Exposición el Ninot con unas obras que no se plantarán en la calle hasta dentro de trece meses. Y a mediados de junio se elegirá la Bellea del Foc mayor e infantil. En este caso, el relevo tiene o tendría plena razón de ser porque las antecesoras sí que han vivido en plenitud su fiesta, en junio de 2019, pero esas bellezas y esas damas no vivirán su semana grande hasta dentro de trece meses y no al mes siguiente de ser elegidas, como suele ser lo habitual.