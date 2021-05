«Yo me plantearía unas Fallas covid, unas Fallas entre comillas, de mínimos. Son dos semanas falleras en un ejercicio, pero es verdad que no hemos hecho las de marzo. A la hora de prever gastos o ingresos, yo diría que fuéramos conservadores. Hagamos actividades de volver pero que nadie piense, porque eso no lo planteó la consellera en ningún momento, que van a ser unas fallas normales "ya". Vemos noticias de que la vacunación va bien, pero son unas fallas de mínimos, aunque vienen unos meses apasionantes por delante». Con esta declaración de intenciones, el concejal Carlos Galiana recordó, en el pleno de la Junta Central Fallera, que la fiesta vuelve, pero lo hace bajo unos parámetros atípicos, imposibles de ver con los medidores habituales. Unas Fallas que sólo con el paso del tiempo se verá hasta qué punto sacian la primera oleada de ansiedad por regresar.

Esa recomendación la hizo cuando alguno de los miembros del organismo fallero trasladaba la inquietud por los gastos que se pudieran generar con el doble programa de actividades, en septiembre y en marzo. Galiana vino a decir que habrá restricciones en esta primera tanda y que echar la casa por la ventana no es la mejor opción.

Un programa aún con asteriscos

Mientras, la JCF ha dado a conocer el programa oficial. Un programa lleno todavía de asteriscos: aún no está claro el recorrido de la Ofrenda, hay que esperar que la situación sanitaria no empeore para no abortarlo y, por supuesto, hay que esperar el refrendo de la asamblea de presidentes (aunque no se espera que ocurra lo contrario). Tampoco están claros los lugares desde donde se disparará la pirotecnia municipal -aunque se entiende que será en zonas sin jurisdicción de una comisión de falla-.

En el programa destacan algunos aspectos inusuales y propios de la situación. Sobre todo, en lo tocante a la Ofrenda. La tanda habitual empezará más tarde, a las cinco de la tarde, acabando en unos horarios habituales. Pero para eso hay que mandar a seis sectores, tres y tres, a una sesión matinal.

La retirada de los «ninots» de la Exposición, así mismo, se esponjarán en el tiempo: habrá nueve horas para sacarlos del lugar donde se celebre (aún no se ha confirmado, pero será en las Atarazanas si no hay cambio de última hora).

Ya se informó que no habrá pirotecnia en la plaza del ayuntamiento, sino descentralizada, y el domingo por la mañana se empleará para los homenajes (San José, Maximiliano Thous y José Serrano) y antes de la «cremà» se programa una misa, a las seis de la tarde.

A colación de los gastos, se volvió a preguntar cuál va a ser la asignación en forma de subvención municipal para completar el ejercicio. Será el jueves de la próxima semana cuando lo apruebe el pleno municipal. «Ahí sabremos la cifra, y sabiendo también qué actividades podemos hacer, haremos el presupuesto y la asignación».

Te puede interesar: Fallas de Valencia Fallas 2021: Horarios de la Ofrenda de las Fallas de Septiembre

Los niños consiguen la venia seguir siéndolo

Con un estrecho margen, en el que los miembros de la JCF se lavaron las manos (la abstención fue la opción mayoritaria), se llevará a la asamblea de presidentes la petición de venia para que los niños y niñas mayores de 14 años puedan seguir ejerciendo como falleras y presidentes infantiles.