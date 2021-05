"Hacer Exposición del Ninot y no plantar las hogueras es, probablemente, lo más ridículo que he visto en más de 35 años de oficio". Así de lapidario ha sido el artista Xavier Herrero para ilustrar lo que los artistas, sean del gremio que sean, consideran tras lo que está sucediendo en Alicante. Y es que el contrasentido no puede ser mayor: hace unas semanas se aprueba un programa de actividades previas, incluyendo la Exposición y la elección de las "belleas" y, pocos días después, se decide no plantar.

Lleva a la paradoja de las paradojas de que se va a inaugurar una muestra de ninots que llevan hechos desde hace meses y que no se plantarán hasta dentro un año y un mes, en junio de 2022.

"Egoismo y falta de empatía. Solo quieren fiesta. Mientras, a los artistas nos esperan dos años de subsistir de forma miserable" asegura el artista de Xàtiva, visiblemente enfadado, algo que escenifica, con mucha capacidad de improvisación, en la figura presentada en Portuarios, comisión que, asegura, le "ayuda y apoya".

"¿Soy el único que piensa que es un despropósito?"

No ha sido el único que ha mostrado su asombro. Un artista de la terreta tan prestigioso como Pedro Espadero publicó una foto con todos sus ninots preparados en un remolque mientras se preguntaba: "¿Soy el único que piensa que es un despropósito, hacer una exposición del ninot sin Hogueras? No sé si reírme o llorar".

El caso es que los profesionales están cumpliendo llevando sus obras. La inauguración de la muestra será el 21 de mayo. Y cuando se clausure, los ninots volverán a ser guardados hasta dentro de trece meses. Incluso aceptando que se cancelen las Hogueras apelando a criterios de prudencia sanitaria (también son muchos los que aplauden esa decisión), lo que no acaba de entrar en los esquemas de los artistas (y de lo que no son artistas) es que se celebre la exposición, ni siquiera como reclamo.

La cancelación de la "plantà" de las Hogueras se produjo tras la aprobación de las Fallas de Septiembre. Consideran las comisiones que no se reúnen las condiciones económicas para poder plantar las obras ya finalizadas durante el otoño y preparar otro ejercicio para junio de 2022. Lógicamente, el argumento no es compartido por todo el mundo. Son muchos los artistas falleros que "hacen la temporada alicantina", pero afecta sobre todo a los artistas foguerers por obvias razones de falta de actividad.

La contradicción se extiende a la elección de las "belleas", que se llevará a cabo en las próximas semanas, también para presidir de momento unas "no Hogueras".