La preparación de unos festejos tan extraordinarios como los de las Fallas de Septiembre tiene muchos flecos y aristas. Pero en alguna de las ocasiones han de ser los presidentes los que pongan en sobreaviso a todos los representantes de las comisiones. Eso es lo que pasó en el apartado de "ruegos y preguntas" porque, a día de hoy, la Ofrenda no tiene asegurado algo tan básico como las bandas de música. Porque la legislación sanitaria, y así lo reconoció el concejal Carlos Galiana, no permite los espectáculos itinerantes. Lo que significa el pasacalle de banda de música.

"Es verdad. Sé que, ahora mismo, no se puede. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa en todas las negociaciones. No sé si levantarán el pie antes. Ahora mismo no se permite pero irán desescalando conforme pase el tiempo". No se habló de la posibilidad de poner bandas de música estáticas a lo largo del recorrido, aunque la propia JCF sí que incluye el desfile de la banda municipal en el cortejo del programa.