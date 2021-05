Los niños y niñas que cumplan quince años en el presente ejercicio y que sean falleras mayores y presidentes o presidentas infantiles podrán ejercer el cargo y, a la vez, se le contará ya como comisión adulta. Es el acuerdo de la asamblea de presidentes, que ha aprobado por amplia mayoría, mucho mayor que en el pleno, donde pasó el primer tamiz con muchos apuros, la propuesta del sector de Patraix. Con ella se pretende validar aquellos cargos representativos que, habiendo sido elegidos para 2020, acabarán por ejercer en las fallas de 2022, dos años después de lo previsto, tal como han acordado ya numerosas comisiones, pero que se encontraba con el problema de chocar con el Reglamento Fallero, que no considera "infantiles" a aquellos que superan los 14 años.

La votación surge después de que, el pasado mes, el concejal Carlos Galiana asegurara que esa venia, acordada el año pasado, no se contemplaba este año y que, en tal caso, se llevaría a votación, si alguien la proponía, pero no de oficio. La hoja de ruta de la JCF es la de celebrar preselecciones nada más acabar las Fallas de Septiembre; es decir, no contaban con que las niñas continuaran hasta dentro de diez meses.

De hecho, ni la fallera mayor infantil de València, Carla García, ni ninguna fallera de su corte tienen ese problema de edad, aunque, a falta de la votación de la asamblea de presidentes, parecen destinadas a dejar el cargo el próximo mes de octubre, sean como sean las "Fallas de Septiembre".