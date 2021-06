«Nos tenemos que quitar de la cabeza que esto son unas Fallas normales porque no lo son. Son Fallas Covid o Actividades Falleras Covid. Y tenemos que pensar qué es verdaderamente necesario y qué es prescindible». Con esta afirmación, ya en turno de ruegos y preguntas, el concejal Carlos Galiana volvió a recordar que lo que se va a celebrar en septiembre «no son unas Fallas normales. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza».

Vino a cuenta de una batería de preguntas que se le formularon por escrito las fallas de Camins al Grau (hasta 25 cuestiones) y que contestó in voce. Y que reflejaban las enormes incertidumbres que todavía tienen las comisiones, al ver el evento de septiembre con gafas de marzo. Fue desgranando una a una las cuestiones. Salvo si se pueden poner barras en la calle o vender bebidas, que saldó con un «eso lo contestaré por escrito, que ahora nos ve todo el mundo» en alusión a la transmisión por facebook.

Por ejemplo: «¿Si se pueden hacer pasacalles? Ahora mismo, no. No sabemos si se podrán hacer pero mi pregunta es: ¿verdaderamente es necesario, es vital, es necesario correr riesgos. Quizá nos tenemos que plantear si es preciso hacer un pasacalle?». «¿Conciertos? Actualmente se pueden hacer con determinadas condiciones. ¿Cenas de sobaquillo y catering? Espero y deseo que sí. Y antes de Fallas. ¿El aforo de mesas? Ahora son diez, pero no sé cuantos habrá. ¿Las bandas de música? Hemos pedido a las autoridades competentes que haya Ofrenda, nos la han aprobado y quien lo aprueba sabe que van con música. Nosotros hemos pedido la Banda Municipal. Sé que las propias bandas están buscando soluciones. Espero que llegado ese momento, sí que se pueda».

Y más y más preguntas: «¿Que si se podrán hacer paellas? Pues no lo sé. Pensemos si es absolutamente necesario y preciso hacerlas. Entenderme. Es que a mi también me gustaría saber más. Me encantaría que las mascarillas no sean necesarias en la calle. Pero aún no lo sabemos, ni si va a haber un repunte o no. La Feria de Julio ya las tiene y supongo que irán bajando las medidas».

Luces se pueden poner, pero sin subvención

Entre las preguntas también se cuestionó si se pueden instalar luces y si tendrán subvención. «Luces se pueden poner. Subvención no hay». Y lo mismo: «Pensemos si es absolutamente necesario tenerlas este año. O si con una portada y una guirnalda es suficiente». «¿Cuales serán las medidas de acceso a la zona de actividades? No lo sé. Ahora, en estos momentos, ya lo veis: gel, control de personas por escrito. Poder, pueden entrar no falleros si se atienen a las mismas normas».

¿Si se pone una sombrilla hay que pedir permiso como si fuera carpa? «Una sombrilla no es una carpa. Cuatro palos y una rafia si. Pero una sombrilla de poner y quitar no es una carpa».

Y es que el «hasta donde se puede celebrar las Fallas» ni se sabe ni se espera a corto plazo «porque la Interdepartamental se reúne cada quince días y cambian las cosas. Conforme pase el tiempo iremos sabiendo. Espectáculos en la calle pueden hacerse. Yo vivo en la realidad y veo lo que se va haciendo. Y que poco a poco se va haciendo más».

Finiquito a las falleras mayores

En estas condiciones, la JCF da por finiquitado el mandato de Consuelo Llobell y Carla García y aprobó por unanimidad las bases para relevarlas de forma exprés, tal como avanzó Levante-EMV:la JCF se compromete a albergar las 26 preselecciones en tres días (10, 11 y 12 de septiembre) y en menos de trece días, convocar asamblea, confeccionar los jurados, hacer las pruebas y elegir las trece aspirantes finales.

Con la misma aclamación se aprobó la composición de los jurados de los concuros de Fallas y las normas de la Ofrenda.