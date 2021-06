La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, se ha sumado a las voces que reclaman de Sanidad la apertura en mejores condiciones de los casales falleros, a la vez que señalan que han pasado ya seis meses desde que se aprobara en pleno municipal, a propuesta de su grupo, el aumento en la ayuda municipal y que ésta, a dos meses y medio de fiestas, sigue sin llegar.

“Joan Ribó y Carlos Galiana siguen en silencio y sin defender los intereses de un colectivo importante de la ciudad que ve cómo pasa el tiempo y no se les ayuda desde la administración. A Galiana ya se le amontonan los problemas sobre la mesa y el alcalde ni está ni se le espera”, ha apuntado Catalá. "Seis meses después, es inaudito que no se hayan convocado, que no se conozcan las bases y que ni los falleros sepan cuánto van a recibir".

Por lo que respecta a los casales falleros, que están a la espera de la próxima reunión interdepartamental, Catalá apremió a que dejen de estar "estigmatizados. El agravio comparativo con otros sectores ya es inasumible cuando siempre han demostrado que cumplen con toda la normativa de seguridad Covid. No se entiende que te puedas reunir en cualquier lugar con quien quieras para comer o cenar y no puedas quedar en el Casal a hacer una cena de sobaquillo antes de la reunión.”