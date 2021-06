El proceso de desconexión en los cargos representativos de las Fallas que se someterá a votación el próximo miércoles con el proyecto de calendario de elección de falleras mayores 2022, ha vivido este fin de semana uno de los episodios ilustrativos de ello al generarse una de las combinaciones impensables hace nada.

Desde hace más de un cuarto de siglo, la ciudad de Burgos invita a una representación valenciana, que, salvo en contadas ocasiones ha sido fallera mayor y corte. En correspondencia de la misma invitación que reciben las reinas de la ciudad castellana y que forman la embajada de ciudades invitadas junto a Alicante, Castelló y Murcia.

En esta ocasión, la corte mayor ha asistido pero no acompañada de la fallera mayor, Consuelo Llobell, sino de la infantil, Carla García.

Un compromiso personal

Así lo ha referido, sin más, la Junta Central Fallera, dándole una normalidad a algo que tan sólo se produce en situaciones muy contadas. No se ha dado explicación de la ausencia de Consuelo, que en principio era por un compromiso personal. El pasado fin de semana, tanto Carla como Consuelo, en días sucesivos, habían estado presentes en la elección de las Belleas del Foc de Alicante.

No es un combo habitual que la infantil pase a ejercer de "mayor", pero también es una forma de no renunciar a la invitación formulada desde Burgos al no existir una causa de fuerza mayor. En cualquier caso, el cambio es evidente después de dos años de ejercicio del cargo.

Hay que recordar, por ejemplo, que la corte se quedó en casa el pasado mes de octubre, cuando Consuelo tuvo que permanecer aislada a causa del coronavirus durante varias semanas. Podría llegar a pensarse que es un primer paso para una posible reformulación del cargo durante los próximos doce meses de transición, pero no es así: la JCF ha propuesto a la asamblea de presidentes el relevo mediante una elección "exprés" que en dos semanas incluirá preselecciones y Fonteta sin plan alternativo.

La visita oficial a Burgos se ha limitado a un único acto oficial, puesto que los "Sampedros" están igual de cercenados que cualquier otra fiesta popular. Tanto es así, que tan sólo se ha participado en una versión reducida de la Ofrenda, en la que las peñas, grupos de baile o casas regionales han participado de forma tan sólo representativa, además de confeccionarse un rosetón de flor (en alusión a la vidriera central de la catedral) y tener una participación por parte de los sanitarios y fuerzas de seguridad, en homenaje a su labor durante el último año y medio. El día anterior, las falleras hicieron una visita cultural por la ciudad.