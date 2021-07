La fallera mayor de València, Consuelo Llobell, ha recibido el "Premio Seu", de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, que ha asegurado compartir con "todos los falleros que se han dejado la piel todos estos meses". Un galardón individualizado, en el que las céntricas comisiones, a través de un jurado, han querido reconocer la actitud de Consuelo durante los meses anteriores, en las que no sólo vio cómo su mandato se interrumpía de forma abrupta (a día de hoy no ha conseguido, ni de lejos, alcanzar una mínima normalidad ni la alcanzará) sino que, por su condición de médica recien estrenado, no dudó en incorporarse a la atención primaria durante un periodo de tiempo, antes de preparar, con éxito, el MIR.

A pesar de tratarse de un galardón a su pernapersona, Consuelo se lo ha tomado como un premio colectivo, al asegurar que lo recibía "en nombre de todos los falleros que han trabajado durante la pandemia dela covid-19". También ha tenido un recuerdo especial tanto a su entorno personal como a las componentes de la corte.

La asociación Mamás en Acción ha sido reconocida con el Premio Xerea y la Asociación de Vendedores del Mercat Central, con el Premio Mercat.

Discurso de Consuelo Llobell

Gracias por concederme el premio Seu en nombre de todos los falleros que han trabajado durante la pandemia dela covid-19.

No os voy a mentir: no ha sido un año fácil. Ni para los falleros, ni para los sanitarios y realmente creo que para nadie. La incertidumbre, los miedos y los cambios que hemos tenido que adoptar a la hora de relacionarnos entre nosotros han marcado sin duda nuestras vidas desde aquel 10 de marzo de 2020.

Es todo un honor para mi recibir este premio. Y desde aquí me gustaría compartirlo con todos aquellos falleros que se han dejado la piel durante todos estos meses. Gracias por vuestro esfuerzo. Por no desfallecer cuando más os hemos necesitado. Vuestro trabajo ha sido, y continúa siendo, esencial en esta terrible pandemia.

Como ya os he dicho muchas veces, vosotros sois, sin ninguna duda, los mayores héroes.

No podemos olvidarnos de todas aquellas personas que han sufrido, sin ninguna duda, la peor parte de esta pandemia. A todos los que habéis perdido algún familiar o un amigo. A todas las comisiones, que han perdido algún fallero o alguna fallera, os mando un abrazo muy grande y mucho ánimo.

Sin duda, este premio, aparte de mío, es de toda mi familia. Mis padres, mi novio, mi hermana y mi cuñado, que han estado a mi lado apoyándome en cada paso que he dado, tanto como fallera como médico. Sin vuestra ayuda, hoy no estaríamos aquí.

Cuando me dijeron por qué era para mi este reconocimeinto, sólo podía pensar en una única cosa: esa entereza y aplomo de los que habláis sólo ha sido posible gracias a doce personas que han estado siempre a mi lado. Gracias, chicas, por hacerlo todo fácil. Por estar siempre a mi lado. A vosotras y a todas vuestras familias. Este premio, sin duda, es de todos.

Muchas gracias i que vixquen les falles.