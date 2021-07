La Ofrenda de las "Fallas Covid" estará formada por falleras y falleros en filas de a cinco y estarán separadas entre sí por tres metros. Esta premisa forma parte de las normas de desfile para el festejo de septiembre que se comete a votación en el próximo pleno de la JCF y a refrendo en la siguiente asamblea de presidentes.

El festejo, troncal en el programa de festejos, está marcado todavía por la incertidumbre. No ya por el recorrido, sino por las circunstancias en las que se desarrollará. De acuerdo con la evolución de los últimos meses se cuenta con que, dentro de dos meses y medio, se podrá alcanzar una cierta normalidad, aunque, a día de hoy, no se sabe todavía (y no se puede saber) cuestiones tan básicas como si se podrá desfilar sin mascarilla, si las bandas de música podrán acompañar a los falleros o si podrá haber público espectador. Porque eso dependerá de la legislación sanitaria vigente en ese momento, que puede ser cambiante en comparación el momento actual.

Las premisas son exactamente las mismas que en años anteriores en lo tocante a las filas y las distancias: cinco personas y separadas por dos metros. Se establece cinco personas "como mínimo", aunque esta cifra, a día de hoy, sería indispensable atendiendo al criterio de mantener las distancias y seguramente sin posibilidad de aumentar la cifra. Independientemente de cómo evolucione la pandemia, cinco viene a ser la cifra de equilibrio y, sobre todo, evitar caer en la tentación de hacer filas de menos cantidad, que eternizaran el desfile. Tan sólo se permite ir a cuatro o tres para una última fila con los falleros que sobran tras la división entre cinco.

Cobra más importancia este año la obligatoriedad de desfilar en los horarios y recorridos oficiales. Para evitar caer en la tentación de no hacer el cortejo fuera de unos horarios sobre los que se extiende la duda del posible calor.

Se mantiene la prohibición de "colar" en el cortejo alguna comisión de otras poblaciones.También se insiste en prohibir, so pena de sanción, las canciones, bailes o palmas durante el recorrido, así como los pasillos a las falleras mayores, tanto antes de llegar a la plaza como en el interior de la misma o en las vallas de salida. Estas prohibiciones suelen gozar de cierta permisibilidad, especialmente los pasillos, sobre los que los locutores suelen recordar que no se pueden hacer, aunque se suele hacer oídos sordos. Tienen derecho a "destaque" las falleras mayores (cinco metros) y el presidente infantil (tres metros), no así el presidente mayor, que debe ir integrado en la primera fila.

En lo tocante a la indumentaria, simplemente "tradicional", sin más especificación sobre corpiños, camisas o similar. Lo único, que ni se puede desfilar con blusón ni de particular.

"Diversidad e inclusión"

Sí que añade, como nueva premisa, relacionada con la diversidad y la inclusión: "La organización de la ofrenda garantizará la participación de todas las personas según las normas anteriores atendiendo a criterios de igualdad y accesibilidad, para continuar fomentando la diversidad e inclusión en nuestra fiesta.

Se deberá de informar por parte de las comisiones falleras o entidades participantes en la ofrenda al área de organización festiva de Junta Central Fallera si existe algún caso concreto de diversidad e inclusión de sus participantes, exclusivamente para efectos de la organización del desfile y manteniendo siempre la confidencialidad de mismos.

Pendientes del recorrido

Queda por resolver el recorrido, que está condicionado a las obras de la Plaza de la Reina. Aún está pendiente de si la plaza podrá cruzarse por sendos pasillos o si se modifican los recorridos, contando con calles como Avellanas para los que vienen por la calle de la Paz y Caballeros para los de San Vicente.

Lo que es seguro es que las Fallas no se compatibilizarán con la obra pública de la plaza de la Reina: en el periodo en el que esté en vigor el Bando de Fallas es de precepto que las obras en la vía pública se suspenden y se quedan los espacios conveniente sellados, como son las zanjas.

Premisas de la Ofrenda Septiembre 2021

1. Sólo se podrá desfilar en los horarios y recorridos oficiales establecidos y se deberá ser puntual.

2. Las filas seran de cinco personas como mínimo (salvo la última, que será de cuatro o tres en función al número de participantes que queden en el resto de la división)

3. La distancia entre las filas será aproximadamente de tres metros, incluidos el estandarte de la Comisión, la Senyera y las canastillas.

Tan solo las falleras mayores podrán estar a cinco mestros.

4. El presidente de la comisión irá integrado en la primera fila de la comisión, sin poder desfilar destacado. El presidente infantil sí que podrá mantener un destaque de tres metros.

5. No se permiten los pasillos a las falleras mayores, tanto antes de entrar en la plaza como en el interior de la misma o en la salida.

6. Los Delegados serán los encargados de la organización de sus Sectores al principio del desfile, procurando evitar retrasos de las comisiones que lo componen para que no se produzcan parones entre un sector y otro.

7. Un miembro de cada comisión deberá firmar obligatoriamente la hoja de control en los tres puntos establecidos. Las comisiones deberán enseñar al inicio la hoja de datos de participantes y entregarla a la entrada de la plaza a los locutores.

8. Es obligatorio llevar la indumentaria tradicional que contempla el Reglamento Fallero.

9. No se puede invitar a cualquier otra comisión o colectivo festero, excepto la invitación de cortesía al colectivo festero con el que se está hermanado y que nunca superará el número de 10/12 personas.

En el supuesto de tener como invitados al acto alguna Hoguera o Gaiata, las componentes de esta no podrán desfilar destacadas, ni desfilar el estandarte.

10. Además de incumplir las normas anteriores, es causa de sanción la participación de más personas que las censadas; y cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares durante el recorrido.

11. ‐ Las sanciones (aplicables tanto a las comisiones como a las entidades invitadas) oscilarán entre el apercibimiento por escrito para las infracciones leves, hasta la prohibición de desfilar en el ejercicio fallero siguiente para las infracciones más graves.

Para determinar la gravedad de las infracciones se tendrá en cuenta la repercusión de la infracción en el desarrollo del desfile de la Ofrenda, la reiteración y reincidencia de las acciones sancionables, así como las actitudes de desprecio o incumplimiento de las normas anteriormente descritas.

13. Se deberá informar por parte de las comisiones falleras o entidades participantes en la ofrenda al área de organización festiva de Junta Central Fallera si existe algún caso concreto de diversidad e inclusión de sus participantes, exclusivamente para efectos de la organización del desfile y manteniendo siempre la confidencialidad de mismos.