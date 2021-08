Las Fallas de València están a la vuelta de la esquina. Junta Central Fallera ha dado a conocer el calendario pirotécnico de las Fallas de València 2021 con las mascletades, castillos y Nit del Foc. En total las Fallas de septiembre tendrán 19 mascletades, 6 castillos pirotécnicos y la cremà de la Nit del Foc. Todos los disparos estarán repartidos en diferentes puntos de la ciudad desde el miércoles 1 de septiembre hasta el domingo día 5 de septiembre, fecha en la que se celebrará la Nit del Foc y la cremà de la Falla municipal. La Nit del del Foc albergará cuatro castillos en la zona del Puerto, Avinguda Levante UD, Fonteta, Albalat dels Tarongers y la Plaza del Ayuntamiento.

Los disparos no están pensados "para ir a verlos". De hecho, no se conciben para reunir multitudes y además se emplazará a escucharlo desde casa en los diferentes barrios. O en espacios muy amplios, contando con que la asistencia no será, ni de lejos, la concentración habitual de la plaza del ayuntamiento.

Un ejemplo es el de la elección del solar de la Avenida del Levante UD, en Benicalap, donde varias comisiones del barrio, reunidas en la Federació Amics de la Pólvora de Benicalap, estrenaron en 2019 este tipo de disparos, con un amplio espacio para verlo.

Este es el programa pirotécnico, en formato de mes de septiembre, que se ha aprobado para las próximas fiestas. A continuación detallamos el calendario completo con el día, hora, emplazamiento y pirotecnia de las Fallas de septiembre.

Mascletades

Miércoles, 1 septiembre

Pirotecnia Tamarit: A las 14 horas en Natzaret.

Pirotecnia Zaragozana: A las 14 horas en Mestre Rodrigo

Pirotecnia Pibierzo: A las 14 horas en Vicent Peris / Sant Pancraç

Jueves, 2 de septiembre

Pirotecnia Peñaroja: A las 14 horas en Lebon/ Tomás de Montañana

Pirotecnia Zarzoso: A las 14 horas en Natzaret

Pirotecnia Dragón: A las 14 horas en eel aparcamiento del pabellón de la Fuente de San Luis

Pirotecnia Tomás: A las 14 horas en Avinguda Levante UD

Viernes, 3 de septiembre

Pirotecnia Turís: A las 14 horas en Natzaret

Pirotecnia Valenciana: A las 14 horas en Mestre Rodrigo

Pirotecnia Aitana: A las 14 horas en el campus de Tarongers

Pirotecnia Nadal- Martí: A las 14 horas en Vicent Peris/ Sant Pancraç

Sábado, 4 de septiembre

Pirotecnia la Alpujarreña: A las 14 horas en Avinguda Levante UD

Pirotecnia Martí: A las 14 horas en el aparcamiento del pabellón de la Fuente de San Luis

Pirotecnia Caballer FX: A las 14 horas en el campus de Tarongers

Pirotecnia Germans Borredà: A las 14 horas en Lebon/ Tomás de Montañana

Domingo, 5 de septiembre

Pirotecnia Mediterráneo: A las 14 horas en el campus de Tarongers

Pirotecnia Hermanos Caballer: A las 14 horas en Mestre Rodrigo

Pirotecnia Gironina: A las 14 horas en Lebon/ Tomás de Montañana

Pirotecnia Europlà: A las 14 horas en Avinguda Levante UD

CASTILLOS Y NIT DEL FOC

Miércoles, 1 de septiembre

Pirotecnia Mediterràneo: A las 23:59 en el solar de la estación del Grao

Pirotecnia Mediterràneo: A las 23:59 en Avinguda Levante UD

Sábado, 4 de septiembre ("Nit del Foc")

Pirotecnia Valenciana: A las 23.30 en el solar de la estación del Grao

Pirotecnia Caballer FX: A las 23:30 en Avinguda Levante UD

Pirotecnia Aitana: A la 1:00 en el aparcamiento del pabellón de la Fuente de San Luis

Pirotecnia Europlà: A la 1:00 en el campus de Tarongers

Domingo, 5 de septiembre