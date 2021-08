El sector fallero de El Carmen no celebrará preselección de candidatas a falleras mayores de València 2022 porque no le hace falta: sus seis aspirantes están clasificadas de oficio para la siguiente fase al no haber más falleras inscritas. Con lo que las tres adultas y las tres infantiles superan la primera criba sin tener que pasar por pruebas, desfiles, nervios, alegrías y decepciones.

Relacionadas Consulta el calendario de las preselecciones a Falleras Mayores de València 2022

Esta situación, inédita en la historia de las preselecciones desde que éstas se celebran por barrios, es una de las consecuencias del fracaso de convocatoria del proceso de elección presentado por la Junta Central Fallera y ratificado por aclamación en la asamblea de presidentes. El modelo está basado en repetir la misma fórmula de años anteriores, sin contar con la previsible gran cantidad de comisiones que no iban a presentar candidata porque sus falleras mayores (el principal vivero de candidatas) prolongan el mandato hasta 2022.

Cuando se dieron a conocer las listas provisionales de candidatas ya se constató que las adultas no tendrían competición: había tres aspirantes para tres plazas.

Se evita el «tres de cuatro»

Quedaba sin embargo la elección infantil. Que además, auguraba una situación extremadamente desagradable: cuatro niñas aspirantes para tres plazas. El acto iba a convertirse en un particular escarnio para aquella que no fuera elegida.

Sin embargo, esto no va a ocurrir porque, tras la publicación de las listas definitivas se ha constatado una baja: la de la representante de la plaza del Ángel.

La presidenta Isabel Lázaro ratifica que la familia la ha retirado. «Se ha hablado y la niña se ha retirado voluntariamente. Es una decisión sin ningún tipo de trauma y es mejor así, aunque no haya preselección. Evitamos un disgusto grande para una niña. Las adultas pueden asumirlo, pero a una niña, aunque se le planteara como "un acto más", como ir a divertirse, cuando hay cuatro para tres plazas habría una que vería que se quedaba fuera». Que no necesariamente tendría que haber sido ella, pero son los que han optado por evitar traumas a nadie.

La rocambolesca situación que viven las falleras mayores de las comisiones tienen su reflejo en esta comisión y en esta niña: más allá de que no se presente, ¿continuará como fallera mayor infantil en 2022?. «Pues no lo sabemos. Aún no hay decisión porque vamos a esperar a ver qué Fallas tenemos». Y así hay no pocas en la ciudad. Las tres niñas ya clasificadas, de esta forma, son Marta Moliner, de Serranos-Plaza de los Fuegos, Natalia Escribano, de la plaza del Árbol y Claudia Muñoz, de Blanquerías. Y se unen a las adultas Mayu Ruiz (Portal de Valldigna), Paula Rocafull (Corona) y Mireia Sánchez (Blanquerías).

Algirós y Campanar, igual

Hay otros dos sectores que, en adultos, tienen ya garantizado el pase a la final de la Fonteta: Algirós y Campanar. Porque concurren las mismas circunstancias: tres aspirantes para tres puestos. Pero tendrán que celebrar preselecciones infantiles.

Sin embargo, la situación traumática en infantiles puede producirse todavía en el sector de Mislata, donde hay tres aspirantes para dos puestos. Una circunstancia que también va a ocurrir con las adultas de Patraix y Poblats al Sud.

Te puede interesar: Fallas de Valencia Fallas 2021: Todas las falleras mayores

Maratón de preselecciones

Las preselecciones se celebrarán nada más acabar Fallas: el fin de semana del 10, 11 y 12 de septiembre, en sesión prácticamente contínua con horarios de a las 11, 17 y 21 horas. Los eventos se celebrarán en los dos espacios de la Sala Canal, en el teatro La Plazeta y en el Tinglado Número 2 del Puerto. Con las 73 y 73 aspirantes elegidas se llevará a cabo la asamblea de presidentes para elegir los jurados, que deben elegir las 13 y 13 finalistas el 2 de octubre en la Fonteta para, posteriormente, dar a conocer los nombres de las falleras mayores de València 2022 el próximo 13 de octubre.