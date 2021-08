La Ofrenda de las Fallas de Septiembre está llamada a ser un acto distinto en muchos aspectos al tradicional. Y uno de ellos es el de la asistencia. Actualmente se trabaja sobre la idea de que el número de participantes en la misma estará por la mitad de lo que es habitual. Es decir, que los poco más de cien mil de los últimos años (según los recuentos de la Policía Local) se quedarían en cincuenta mil.

Esto tiene una lectura negativa y otra positiva. La primera es que se ponen en evidencia las enormes dificultades para celebrar la fiesta en septiembre. Las ausencias serán de todo tipo: la imposibilidad de disponer de la tarde libre, el temor a las altas temperaturas, no disponer de indumentaria tradicional adaptable (modelos más frescos), el despago que genera el festejo por no tener sus recorridos habituales, la falta de estímulo que suponen las Fallas de Septiembre y, por qué no, el temor al contagio y todas aquellas personas falleras que consideran que no es el momento de celebrarla. Estas razones, multiplicadas, generan ese descenso en las previsiones. Pero esto también tiene un aspecto positivo: una posiblemente drástica reducción de participantes, sobre un sistema tradicional de muchas horas de desfile, «esponjaría» la concentración humana y, por consiguiente, se convertiría un festejo menos abigarrado. Cifras de duración en la mano, se estaría hablando de un desfile de 2.000 personas por hora. Un argumento que jugaría a favor de evitar uno de los grandes temores actualmente: que las autoridades sanitarias no permitan su celebración, o la reduzcan a las falleras mayores y presidentes.

La Ofrenda es este año un festejo «a la carta». De hecho, desde hace tiempo las comisiones están solicitando a sus falleras y falleros que informen de si van a asistir o no, tanto por la previsión de transporte como de adquisición de ramos.

Los datos que se están conociendo de las comisiones hablan de esa reducción al 50 por ciento. Aunque también se es consciente de que, con un cambio radical en las circunstancias, la cifra podría incrementarse.

Pero siempre extremadamente lejos de los cien mil habituales. En un año convencional desfilan sobre las 38.000 y 27.000 falleras y falleros adultos y 18.000 y 13.000 infantiles, respectivamente.

El festejo ha tenido que cambiar sus recorridos y la entrada se hará por las calles del Mar y Caballeros y no por Paz y San Vicente, respectivamente. También se ha llegado al acuerdo de no pretender hacer un manto con las flores, sino, más allá de hacer un frontis con el color blanco, hacerlo con la flor de que se disponga. Lo que parece desaconsejado es instalar los paneles en la fachada de la basílica porque, harán falta todos los ramos para llenar la imagen de la Virgen.