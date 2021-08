La Ofrenda de las Fallas de Septiembre es uno de los actos más complejos del programa de las FallasCovid. Sobre todo, porque las condiciones de su celebración están muy supeditadas a la situación sanitaria. Pero ahora también surge otra cuestión: la participación en la misma. Se trabaja sobre una estimación de la mitad de los 96.000 falleros habituales. Pero, para tratar de hilar más fino, la JCF ha enviado un requerimiento a las comisiones para saber, lo más exacto en la medida de lo posible, qué participación tienen prevista. Aunque ésta cifra aún es volátil puede crecer si las condiciones mejoran, puede bajar si no mejoran. El objetivo es tener una mejor estimación a efectos organizativos. No en vano, aunque las filas en el nuevo trazado se han reducido a cuatro personas, una reducción drástica podría acortar sustancialmente los tiempos. Además, con la prolongación del toque de queda, el horario de la Ofrenda queda muy cerca del cierre de la ciudad en el momento en el que pasen las comitivas oficiales.

Las comisiones han ido solicitando a su vez a sus falleros qué intención tienen de participar para llevar a cabo los pedidos a las floristerías.

El sector profesional afronta el festejo con un punto de inquietud: el de que no se produzca lo sucedido el año pasado, cuando, al suspenderse la fiesta con la flor ya encargada (y los ramos ya hechos en muchos casos) hubo conductas de todo tipo: «hubo comisiones que se llevaron la flor y la pusieron en el casal o la entregaron; con otras se llegó al acuerdo de pagar el precio de coste para que nada perdiera, pero otras se desentendieron y dejaron a los floristas con el género y el dinero perdido» asegura Francisco Medina, presidente de la Asociación Nacional de Floristas. Quien pide encarecidamente que «se diga lo más pronto qué intención hay». Entre otras cosas, porque «si las reservas llegan ya a los proveedores, el florista ya tiene un problema, aunque lo que confiamos es que se puedan hacer los ramos». Medina también reconoce que la estimación en principio es «trabajar sobre la mitad de un año cualquiera». Y avanza que, finalmente, sí que entrará clavel «pequeño, más cortito, de no tanta calidad, pero clavel al fin y al cabo, que es lo importante, procedente de Colombia» a lo que se añade un producto autóctono: «la siempreviva, que es una flor que no se deteriora y que está en la misma banda económica». En este caso «se trata de un producto que se cultiva aquí». Medina cree que «la margarita no dominará porque ahora mismo encarece».

Con diseño en la parte frontal

Las particulares circunstancias que rodean a las Fallas de Septiembre obligan a algunas renuncias. Por ejemplo, la del manto de la imagen tridimensional de la Virgen. A pesar de ello, sí que está previsto que la parte frontal tenga un fondo blanco y un diseño, como viene siendo habitual.

El resto de la escultura de flor se basará, tal como se anunció en su momento, a la flor variada, componiendo en este caso un manto multicolor. «Lo que apelamos es a conocer lo más pronto posible en qué condiciones se va a celebrar la Ofrenda porque va a ser un esfuerzo de todos».