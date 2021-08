La ‘plantà’ empieza en el casal

La ‘plantà’ de las Fallas se pone en marcha esta semana con la salida, después de año y medio, de los monumentos almacenados en Feria València. Desde hace días, las piezas de los monumentos y los ninots ya han ido llegando a algunos casales, como el caso de Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad, donde los propios falleros se afanan por preparar los ninots para sacarlos esta semana a la calle. Tal como prevé el Bando Fallero, desde hoy lunes ya se podrán ver los primeros ninots y obras en las calles de València y sus pedanías.

Con la actividad social reducida a la nada, las sedes de las comisiones se han convertido en improvisados almacenes. Estas fallas o fragmentos de fallas proceden de los talleres, lo que ha servido a los artistas para poder ganar espacio físico en su lugar de trabajo. Y es que plantar y quemar en el mes de septiembre se ha convertido en una necesidad absoluta para los profesionales. En caso contrario no quedaría más remedio que desembarazarse de ese material. Que dolería menos en lo económico porque ya está pagado, pero que perdería el papel fundamental para el que está hecho: plantarse en la calle, expresar mensajes, premiarse o no, y ser quemado en la hoguera. Pero hay artistas como Ximo Esteve que apelan a hacer algo con esas fallas «porque ya no aguantan más y acabará por reventar», en alusión al estado del material del que están hechos, y otros, como Manuel Algarra, que recuerda que «por esas fallas que no se han plantado estamos pagando unos gastos de almacenamiento».

Si a esto se añade que la construcción de las fallas de 2022 marcha, o tiene que marchar ya, a toda velocidad, y que Feria València tampoco puede eternizar la custodia de lo que guarda en sus entrañas, la consecuencia es esa imagen de casales con piezas cubiertas de plástico, a la espera de ser llevadas definitivamente a las calles. A día de hoy, el elemento básico de la fiesta, plantar las Fallas, está en vigor, mientras se aguarda qué tipo de actividad social le acompaña. Todo ello, con un enorme debate interno en la fiesta. Porque ni todos los falleros están dispuestos a celebrarla, ni todos los falleros están dispuestos a renunciar a ella.

Prueba de ello es, por ejemplo, la más que reducida versión de la Ofrenda que se avecina. Pero, sobre todo, el debate que suscita cada nueva decisión. La fiesta fallera se ha enconado innecesariamente,etiquetando como buenos o malos falleros en función a qué postura se adopta ante la cita de septiembre.

La prudencia y la renuncia a celebrar festejos se entrecruza con el descenso en la incidencia o la constatación de que empiezan a celebrarse eventos de otra índole, incluyendo la apertura de los estadios de fútbol. Un cóctel de sensaciones que auguran que la configuración definitiva de la fiesta tardará en materializarse pero ante que, bajo ningún concepto hay que mirar con gafas de un modelo tradicional. Seguramente el gran error ha sido no haber partido de mínimos (plantar y quemar) y considerar como «suma» todo aquello que, a partir del día 31 de agosto, pueda autorizarse. El modelo ha sido al revés: unas fiestas con un programa completo, del que tan sólo pueden restarse cosas, con el desgaste emocional que eso significa. La propuesta de la Comisión de Seguimiento es clara desde el primer día: adaptar la fiesta a la legalidad vigente. Dicho de otra forma, hacer todo aquello que se puede hacer en condiciones normales. Poder poner sillas y mesas de diez personas porque diez personas se pueden sentar en una terraza. Poder celebrar un concierto al aire libre o poder contemplar las Fallas (la Sección Especial promete que habrá control de aforos en sus monumentos, los más susceptibles de tener aglomeraciones).

Los próximos días serán un trasiego de mensajes con los falleros para conocer «quienes quieren qué»: organización de mesas y de ramos de Ofrenda principalmente. Porque el que más, el que menos, ha organizado un programa de festejos. Meriendas, cenas, espectáculos infantiles y de adultos, entrega de distinciones y ofrenda. Todo ello recordando que cualquier festejo está pendiente de las normas sanitarias y de la reunión con Sanidad de esta semana para fijar el nuevo marco de actuación.

Algunas comisiones no renuncian a la iluminación, como en Sueca-Literato Azorín.