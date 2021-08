Entre las piezas que quedan por encajar del puzzle, hay una, si no básica, sí importante: la participación de músicos. La comisión de seguimiento lo ha pedido, y propone ubicarlos a dos metros entre sí y separados de los falleros, practicándoles diariamente una prueba de antígenos cada 24 o 48 horas.

La consellería de Sanidad no ha dado, en ese sentido, nada por seguro. De hecho, ni siquiera hacía referencia a este tema en su nota de prensa. Es un tema que está en el aire, aunque la opción de levantarles el veto se da prácticamente por seguro. El concejal Carlos Galiana quería entender que sí que habrá instrumentos: «Si hay una Ofrenda hay música. No se entiende de otra manera. Sanidad trabajará en este sentido e informará más adelante». Salvador Doménech también señalaba esa «conveniencia», que no obligación expresa, de hacerles pruebas de antígenos. «Que estaría muy bien»

Por extensión, ocurre lo mismo con los pasacalles. Desde la parte fallera quieren creer que habrá venia con el paso de los días, aunque Salvador Doménech, presidente de la Junta Local Fallera de Burriana y sanitario especializado en Covid explicó que la Conselleria «debe trabajar en este tema porque, de momento, no están permitidos. Ya informará si se modifica la actual orden. ¿Que ahora no se puede? Es verdad. ¿Que esperamos que, para cuando llegue ese momento, sí que lo esté? También es verdad». La consellera Ana Barceló, en ese sentido, insistió en que «la situación epidemiológica solo permite el desarrollo de determinados actos cumpliendo la normativa vigente».