Carmen Berriales Velarde se ha convertido en un icono de la gestación subrogada en València. Sus padres, Carles Berriales y Danny Velarde, la muestran como un ejemplo de esta alternativa (aún alegal) para la paternidad. Desde su primer minuto, se la muestra sin ambages. Tiene un perfil de Instagram (El Viaje de Carmen) en el que se presenta «me llamo Carmen, nací el 1 de marzo del 2016 en Chicago y tengo 2 Papás , Carles y Danny. Me siento muy feliz y me encantan las Fallas». No puede ser de otra forma porque Carles es el presidente de Guillem Sorolla Recaredo. Muestra su vida sin pixelar. Dibujando, con la boca llena de chocolate, vestida «de mayor», jugando en el parque. Con un padre, con el otro o con los dos.

Ahora, Carmen ha cumplido con una visita que no todos los protagonistas de la fiesta pueden disfrutar: ir a ver el ninot en el que aparece ella en la Exposición. «Carmen te dos pares». Una figura obra del artista alicantino Alejandro Cano. Carmen se distingue por su melenita rubia. Carles, por las gafas; Danny, por eliminación. Este año, el mensaje ha calado y el jurado le concedió el premio al mejor ‘ninot’ de sección. Valorando el mensaje social y que sea una niña la protagonista.