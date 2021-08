Estas Fallas 2021, por primera vez, seis fallas plantarán en la Plaza del Ayuntamiento de València. Se trata de un hecho histórico que nunca se había visto hasta la fecha. Ese es el pronóstico que se hace para unas fiestas en las que todavía hay comisiones que no conocen donde ubicarán sus monumentos. Las dos estructuras municipales; la Meditadora grande de Manolo Martín, José Ramón Espuig y el diseñador Escif; y la falla municipal infantil de Ceballos y Sanabria, lucirán en la majestuosa plaza junto a dos comisiones más, tal como ha podido saber Levante-EMV: La del Mercat y la de la plaza de la Reina, que han tenido que cambiar su emplazamiento por las obras que se están llevando a cabo en sus demarcaciones, como ya avanzó este periódico.

La del Mercat plantará en el entorno del Ayuntamiento. Concretamente entre la calle San Vicente y María Cristina. La de la Reina, un poco más hacia la casa municipal, en el cruce con la vía Barcelonina. Las dos ubicarán sus fallas (grande y pequeña) en este gran espacio. Sin embargo, estas dos fallas no son las únicas que sufrirán «las consecuencias» de los trabajos en la plaza de la Reina y en la plaza de Brujas y El Mercat. La comisión Corretgeria-Bany dels Pavesos todavía no sabe dónde plantarán sus monumentos. «Como aún desconocemos nuestra ubicación, estamos intentando posponer el traslado de las fallas hasta el día 30, para no sacarlas del almacén sin tener un emplazamiento claro. Esperamos saber algo esta semana», explicaba el presidente de la falla Matías Real.

Otros cambios de ubicación de fallas

Sobre la posibilidad de trasladarse a la plaza del Ayuntamiento, Real apunta que esperan quedarse en su zona.Linterna-Na Robella también cambiará de ubicación. «Plantaremos en el cruce de Adreçadors con la Avenida del Oeste. Nos informaron hace dos semanas». La valoración es de hastío. «Hemos tenido que hacer de nuevo todos los trámites y permisos para ocupar la vía pública». «Esperamos que podamos volver a la ubicación habitual en marzo, aunque todo depende del ritmo de las obras de la Plaza de Brujas».

Aunque hay rumores de que la comisión Calabazas-En Gall no plantarán en su plaza, la presidenta de la comisión, Nieves Meseguer desmiente estas afirmaciones: «La última notificación que tengo del ayuntamiento es que voy a plantar donde siempre. Esa es la información oficial que tengo», recalca a escasas dos semanas del comienzo de las fiestas, este año en estación estival.

Por último y como ya informó este periódico, Pintor Domingo y Ribera-Santa Clara también cambian de emplazamiento. La primera deja la placita trasera de la Iglesia Santos Juanes. Estas fallas, con motivo de las obras que se están llevando a cabo en esa zona limítrofe al Mercat Central, volverán a la misma calle donde tienen el casal y de donde se fueron hace más de 15 años por ser considerada vía de evacuación. Será en la calle Santa Teresa en su cruce con la vía Exarchs, a escasos cincuenta metros de su casal.

Por otra parte, la comisión de Ribera-Santa Clara tendrá que resignarse a plantar en frente al IES Lluís Vives en contra de su petición de volver a su emplazamiento natural al no haber mascletaes ni ser este año vía de evacuación.