Cada hora de camión, góndola y grúa vale un potosí. Los artistas falleros lo saben. Por eso, cualquier inconveniente que retrase la llegada y la descarga de fragmentos de fallas vale dinero y desesperación. Para poder llevar a cabo el proceso, en las calles afectadas se colocan señales y cintas anunciando a partir de qué día está prohibido aparcar. Pero hay un problema añadido: los automóviles que llevan nucho tiempo aparcados y cuyos dueños ni están ni se les espera.

Ayer se produjo un desembarco masivo de piezas en numerosas demarcaciones. Tras cuatro primeras jornadas a velocidad moderada, ayer se entró en plan Playa de Omaha. Y hubo artistas que encontraron todo tipo de minas por el camino. Especialmente Manuel Algarra, el primero que salía con grandes volúmenes de la Ciudad del Artista Fallero. Allí, primer obstáculo: las calles del teórico recinto artesano se han convertido en un cementerio de automóviles, aparcados, sin que se sepa su procedencia, desde hace tiempo. Ayer, el artista sacaba los primeros volúmenes de Almirante Cadarso-Conde Altea y donde, en condiciones normales las calles están ya expeditas, ahora tuvo que hacer juegos malabares para trazar un ángulo recto y poder salir. Y al llegar a su demarcación, lo mismo: el conductor hizo un verdadero alarde para sortear tanto un contenedor de obra (que no debería estar allí a estas alturas) y un automóvil con un dedo de mugre, prueba de que lleva semanas dejado caer en la calle Almirante Cadarso. Finalmente, una grúa se lo llevó y dejó el camino más expedito para cuando vayan llegando el resto de piezas.

La «plantà» siempre tiene contratiempos, pero no acaba de ser normal que no se produzca la retirada de vehículos con antelación. O que no se encuentre una solución al cementerio de vehículos que rodea el distrito creativo.

Lo cierto es que, aún con esos inconvenientes, la «plantà» avanza con redoblada velocidad aunque, en unas Fallas convencionales, no haría falta tanta prisa. Pero sobre todo, la necesidad de disponer de mucho tiempo para vaciar Feria València lleva a que en las calles haya tal día como ayer (un 6 de marzo de calendario convencional) mucha más falla que de normal.

Un símbolo en la cima

La protagonista de ayer fue Grabador Esteve-Cirilo Amorós. Cuando la Primera A casi no ha llegado (ayer lo hicieron Merced y Císcar-Burriana, pero sólo para descargar y arrimar), Paco Giner ya ha subido la práctica totalidad del cuerpo central, incluyendo la ya mítica imagen de la joven que fue desplantada y que ha presidido Feria València durante un año y medio.

En la Especial, tal como queda dicho, Almirante Cadarso se unió a Sueca, Antiga de Campanar , que empezó a encajar piezas y Pilar. En este caso, el gamusino, una de las piezas más esperadas, ya ha llegado. En breve llegará el resto de participantes.

Hoy hay amenaza de tormenta. Una nueva prueba de fuego para el material que ya está al descubierto y que ha pasado por frio, calor, humedad, sequedad y tiempo.