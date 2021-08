El alcalde de Elx, Carlos González, ha anunciado hoy, tras la publicación por INFORMACIÓN -periódico del mismo grupo que Levante-EMV- del uso en las Fallas de València de la marca "Nit de l'Alba" para un acto coheteril que coincide con la plantà, que "va a solicitar un estudio jurídico para ver si es posible registrar como marca la ‘Nit de l’Albà’ como fiesta popular".

“Somos conscientes de las dificultades que entraña, pero vamos a buscar una fórmula jurídica que nos permita saber con claridad si cabe la posibilidad de registrar la ‘Nit de l’Albà’ como marca y, de esa forma, protegerla frente a eventuales situaciones que pudieran producirse en el futuro”, ha declarado el regidor.

Tal y como ha declarado el regidor ilicitano ‘Nit de l’Albà’ hay una y considero que solo puede haber una, ‘la Nit de l’Albà’ de Elx. Porque se trata de una tradición ilicitana que se remonta al siglo XIV y que es mucho más que un espectáculo pirotécnico, es una seña de identidad de los ilicitanos, es un sentimiento y además, su singularidad nos va a llevar a que pronto sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional”.

Para Carlos González, “desde el punto de vista de la identidad, de la idiosincrasia, no cabe que haya otra ‘Nit de l’Albà’ en la Comunidad, porque desvirtúa la esencia y el sentido último de nuestra fiesta. Además, desde el punto de vista de la estrategia turística no tiene sentido promocionar dos alboradas en la Comunidad Valenciana”.

Sanfermines y Fallas...

“Del mismo modo que los Sanfermines son los Sanfermines, y las Fallas son las Fallas, la ‘Nit de la Albà’ es la l’Nit de la Albà’ de Elx, por eso, voy a pedir a Ribó que busque una denominación que no colisione con esta tradición de los ilicitanos dado que se trata de una fiesta de nueva creación que se enmarca en las fallas y que no es una tradición sino una innovación”, ha señalado el alcalde quien ha puntualizado que “vaya por delante que no quiero ni polémica y ni enturbiar la buena relación de vecindad entre Valencia y Elx, sino simplemente defender la singularidad y la exclusividad de una tradición con profundo arraigo y que sirve para proyectar la imagen de Elx en España y en el Mundo.

El Ayuntamiento de València nos comprenderá”.

“Precisamente por ello y con la mirada en el medio plazo vamos a estudiar la posibilidad de registrar como marca la denominación ‘Nit de l’Albà’ para evitar en el futuro situaciones indeseadas, pese a la evidente complejidad jurídica de estos asuntos”, ha concluido Carlos González.