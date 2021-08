Los maceteros de la Plaza del Ayuntamiento pueden dificultar la plantà de las fallas del Mercat que, al igual que la comisión de la plaza de la Reina, han tenido que trasladar su emplazamiento al gran ágora peatonalizado donde se ubica el edificio consistorial. A la comisión del Mercat Central se le ha asignado el cruce entre la calle San Vicente y la Avenida María Cristina para plantar. Su ubicación será el perfecto triángulo que prolonga la Plaza del Ayuntamiento. En este emplazamiento se ubican parte de los maceteros que instaló la concejalía de Movilidad Sostenible, cuyo responsable es el regidor Giuseppe Grezzi, para proceder a la peatonalización de esta emblemática plaza y la reordenación del tráfico.

Sin embargo al llegar ayer los operarios municipales al lugar donde se ubicará el monumento del Mercat, para dejar los sacos de arena sobre los que se monta la falla, ya se pudo constatar que estas jardineras verdes dificultarán la plantà e incluso su visita. El primer sorprendido es el presidente de la falla El Mercat. «El viernes 27 traerán los monumentos, entiendo y espero que hasta entonces haya tiempo para retirar los maceteros que hacen esquina, que tendrán que desaparecer para poder plantar», explica José Vicente Archer.

Como ya adelantó Levante-EMV, serán hasta seis los monumentos que se alzarán en la Plaza del Ayuntamiento, mostrando una imagen única en la historia de las fallas de València. Estarán las dos fallas municipales, los dos de la Plaza del Mercat Central y las de la comisión de la Plaza de la Reina. Esta última entidad plantará en la gran plaza en su cruce con la vía Barcelonina, pero los maceteros no serán un problema en la logística de la plantà. «Ubicaremos las estructuras en la explanada donde se coloca el mercado ambulante, es diáfano y no hará falta retirar maceteros ni otro mobiliario urbano» dijo Luis Gómez, presidente de la comisión.

Gómez explica que afronta esta recta final con «muchas ganas pero con respeto». Además, dice, que si hay algo positivo en el cambio de emplazamiento, es que sus fallas tendrán más visibilidad. A partir del viernes comenzarán a llegar las piezas y elementos.

«Necesitamos respuestas»

Un calendario que todavía no tiene claro Corretgeria-Bany dels Pavessos, que vive en una incertidumbre constante. A menos de una semana del inicio de las fiestas todavía no sabe dónde plantará sus fallas. En este sentido, la agrupación de la Seu-Xerea-El Mercat ha emitido un comunicado en apoyo a Corretgeria en el que expresa su malestar por esta situación y piden al ayuntamiento que agilice los trámites. «Esta comisión se siente desamparada», apuntaban. Por su parte, Matías Real, presidente del colectivo, explicaba ayer a este periódico que aunque les han comunicado que «el sitio que ven mejor» es la plaza Correo Viejo, todavía no hay documentación que lo oficialice. Tampoco saben dónde irá la carpa. «Estamos posponiendo todo al máximo, pero necesitamos respuestas» matizó.

Las Fallas se adueñan poco a poco de la ciudad y ayer, en la Plaza del Ayuntamiento, ya se instalaba la iluminación para la semana grande atípica pero necesaria.