La falla de la plaza del Mercat Central podrá plantar sin problemas en su nueva demarcación, en el cruce de San Vicente y María Cristina con la Plaza del Ayuntamiento, pues se retirarán «los maceteros que haga falta para que se pueda colocar sin ningún impedimento, de igual forma que otros años se han retirado semáforos o mobiliario urbano para las Fallas». Así lo confirmó ayer el concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana durante la rueda de prensa de presentación de los Puntos Violeta que se celebró ante la puerta del ayuntamiento. Una cuestión que inquietaba a los falleros en los días previos a las celebraciones. Unas fiestas en las que, tal como ya contó Levante-EMV, habrá seis fallas en la Plaza del Ayuntamiento. Las del Mercat Central y las de la Plaza de la Reina, desplazadas por las obras, y los monumentos municipales.

Otra de las cuestiones a resolver es dónde se ubicarán las fallas de Corretgeria-Bany dels Pavesos que, a menos de una semana del comienzo de las Fallas, todavía no tienen ninguna certeza. Respecto a este caso, Galiana admitió ayer que es una situación «compleja» pero que han trabajado con la comisión «desde el minuto uno» y que están barajando otras localizaciones. Con todo en el aire, el presidente de la comisión Matías Real, señaló a este periódico a posteriori de las declaraciones que todo apuntaba a que algo se sabría el viernes. «Espero que sea así porque sino ya no queda más tiempo», expresaba preocupado. Además, lamentó que llevan desde «el 30 de julio» pendientes de una respuesta que a escasos días del pistoletazo de salida de las fiestas no llega. «No se ha abordado con demasiada antelación, espero que si se mira con más tiempo quizás puede haber otra solución para marzo», concluyó el presidente de la falla afectada.

Galiana, por su parte, defendió que de las más de trescientas fallas de la ciudad, solo está habiendo dificultades para emplazar una y que no es fácil coordinar nuevos emplazamientos pero lo han hecho con todas y lo harán con Corretgeria.