Las carpas de las comisiones falleras que se instalen en solares y calles peatonales comenzarán a ocupar las calles desde el día de hoy, según recoge el Bando Fallero. Por otra parte, a partir de mañana, se autorizará la colocación de las estructuras que tengan un censo igual o superior a 400 personas y cuya ubicación no afecte a las líneas de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Durante la jornada de mañana también podrán ocupar el espacio público las carpas que, independientemente del censo total de la comisión, se instalen en zonas ajardinadas, zonas de aparcamiento y aquellas que se sitúen en zonas de tráfico pero que no afecten a las líneas e EMT ni corten por completo la circulación.

Hasta el 7 de septiembre

Estas son las únicas excepciones para poder colocar la estructura antes del día 29 de agosto. El próximo domingo será cuando comenzará el plazo permitido para ocupar la vía pública con estos montajes, una autorización que finalizará el día 7 de septiembre a las siete de la mañana, momento en el que todas las carpas deberán estar retiradas de la vía pública.

Las carpas que se instalen, como ya publicó Levante-EMV, se regirán por la normativa de la hostelería. Con la restricción de movilidad vigente en València entre la 1 y las 6 de la mañana. La actividad en las sedes festeras de interior y exterior deberá cesar como máximo a las doce y media de la noche para cumplir el decreto de la Conselleria de Sanidad. Hay que recordar, asimismo, que el aforo permitido para los casales y carpas es del 50 % en el interior y del 100 % en terrazas al aire libre. La ocupación será de un máximo de 10 personas por mesa, en el exterior, y seis en el interior, con la intención de mantener ciertos «grupos burbuja» en los momentos que no se lleve la mascarilla. Respecto a la consumición dentro de las carpas, no podrá haber servicio de barra y se tendrá que consumir siempre sentados. Además, y como es obvio, el uso de la mascarilla será necesario y obligatorio cuando no se esté comiendo o bebiendo.

El escenario de la «casa» de los falleros durante las fiestas será diferente este año. Adaptado a la situación y con restricciones, aunque con todo, sí habrá espectáculos musicales, culturales, de humor o de entretenimiento siempre que no se supere el horario de la restauración a las 0.30 horas.

Movilidad en la ciudad

En cuanto a la forma de moverse por la ciudad, se mantienen las restricciones de acceso en el centro de la ciudad así como otras limitaciones que se extienden hasta las Grandes Vías. También se establecen exenciones como la del pago del servicio de estacionamiento regulado con limitación horaria, que en esta ocasión se suspenderá desde las 9 horas del lunes 30 de agosto hasta el lunes día 6 de septiembre en todo el término municipal. Hoy, las calles, se pondrán todavía más a punto para el gran día de la plantà que dará el pistoletazo de salida a la semana fallera más atípica en décadas. Donde las carpas también se adueñan de la ciudad.