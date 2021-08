La casualidad quiso que ayer, que en calendario fallero equivaldría a un 9 de marzo, la ciudad recordara mucho al 10 de marzo de 2020. Porque, salvo Cuba-Literato Azorín, que llega hoy, estaban levantadas todas las fallas que, en el momento de la suspensión de la fiesta, estaban arriba.

Las afortunadas pudieron desplantarse. Otras no corrieron la misma suerte y acabaron pasto de las llamas tras salvar, en el mejor de los casos, una parte de los monumentos. Pero la casualidad jugó ayer a favor de convertir la «plantà» en una máquina del tiempo. Casi a la vez subieron Na Jordana (que ya había empezado a levantar su elemento principal del «Miracle!» el miércoles), Reino de València-Duque de Calabria y Doctor Olóriz. Las más emblemáticas de la suspensión junto a Exposición (que subió el miércoles por la noche la práctica totalidad) y las madrugadoras de Grabador Esteve y Sueca-Literato Azorín. Los monumentos que permanecieron durante unos días en una ciudad aturdida y cuyos artistas, en algunos casos, materializaron algo tan imposible como desmontar algo que no está hecho para ser desmontado.

A la vez, otras fallas toman velocidad. Ayer lo hizo Almirante Cadarso-Conde Altea como más emblemática. Ahora ya va todo a velocidad supersónica.

La lluvia que viene

Y mientras, la «plantà» continúa. Y con inquietud. Por la lluvia caída y por la que queda por caer. El diluvio del pasado martes no sólo afectó a las fallas que ya estaban plantadas. También a las que estaban cubiertas por plástico. «La única forma de que no se hubiesen estropeado es que estuvieran envasadas al vacío. Cualquier resquicio en los plásticos embolsa el agua y con eso se han encontrado ahora los artistas que, además de plantar, tienen que retocar. Pero la calamidad no ha terminado: Aemet prevé lluvias con un alto porcentaje de probabilidades los últimos cuatro días previos a mostrar las fallas a los jurados. Del 29 de agosto al 1 de septiembre.

Por ello, el Gremio de Artistas Falleros ha trasladado a la Junta Central Fallera la premisa de que los jurados sean especialmente condescendientes con el estado final de los monumentos, especialmente en lo tocante a la pintura que, sometida a todo tipo de temperaturas los últimos dos años, amenaza con, literalmente, disolverse.

No está tan lejos en el tiempo el temporal de las Fallas de 2017, en las que varios monumentos se fueron al suelo y en el que los desperfectos de pintura eran palpables. De hecho hubo un momento que llegó a plantearse retrasar el final de la «plantà» al 17 demarzo. También en esa ocasión se pidió encarecidamente que los jurados tuvieran no jugaran a ser dioses y no consideraran la falta de arreglos.