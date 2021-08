La crónica amarga de la «plantà» es ese momento en el que la física, la meteorología, o las dos cosas, juegan en contra de una fallay se va al suelo. Ayer le tocó a una comisión que nunca se había visto en esa tesitura: Calvo Acacio. Mediada la tarde, la falla quiso hacer humor negro y «Tot per l’Aire» se iba al suelo, con sus aviones y sus aviadores. Se le partía el espinazo, la estructura central que no podía soportar los enormes remates que Antonio Rubiño había ido poniendo, uno tras uno.

La caída se produjo después de apreciarse que había un exceso de remate. Tanto, que ya se había decidido no subir una última figura, un loro, y dejarla como escena. Poco después, la falla caía al suelo, rompiéndose en varias piezas. Algunas, recuperables; otras no; otras ya se verá. Al artista le toca ahora trabajar de firme -en seguida llegaron compañeros a echarle una mano- mientras la grúa acumulaba horas suplementarias de alquiler. Un duro golpe para un artista que había conseguido en esta demarcación uno de los premios de ninot de sección infantil y que tendrá que compaginar la restauración con plantar las otras tres fallas, dos de ellas vecinas de la accidentada. Y un duro golpe para una comisión que en los años anteriores se había ganado un puesto más que interesante en las secciones intermedias con el fichaje de Iván Martínez Velló, a quien prácticamente han catapultado a la fama. «La hemos visto caer. Estábamos unos a un lado del cruce y otros al otro» comentaba resignado el presidente, Armando González.

Estos son los daños circunstanciales. Los generales son los que no se puedne controlar. Y eso es lo que se avecina o teme a partir de hoy. No hay aplicación móvil que no augure el inicio de una serie de días interminables de tormentas. Entre los protagonistas de la fiesta corre el comentario: «¿De verdad nos lo merecemos?». Hoy, mañana, pasado, el otro y el de más allá. Hasta el día 2, como mínimo.

Vicente Martínez Aparici aseguraba que iba a aplicarle barnices a su falla de Cuba-Literato Azorín para evitar el mayor deterioro posible. Pero como no bajen las predicciones, las Fallas de Septiembre, esas que debían haberse quemado en marzo de 2020, seguirán recibiendo un castigo incomprensible, que necesitarán de muchos litros que barnices. Y velas.