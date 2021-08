Si algo caracteriza a las fallas es su solidaridad y fortaleza ante la aparición de cualquier imprevisto y, durante las últimas horas, lo han vuelto a demostrar. Así, tras la caída, el pasado sábado, de parte del monumento «Tot per l’aire» de la falla Calvo Acacio, distintas comisiones de la ciudad, representantes de la fiesta y algunas entidades y organismos se desplazaron al lugar para mostrar su apoyo al artista y a los máximos representantes de esta comisión, algunos de los cuales estuvieron presentes durante el suceso.

Además, las redes sociales de algunas comisiones se llenaron de mensajes de ánimo e, incluso, fallas y personas anónimas se ofrecieron a entregarles algunos de sus «ninots» para poder completar el monumento. Ante esta gran cantidad de manifestaciones de apoyo, el presidente de la comisión, Armando González, señaló ayer a Levante-EMV que «es de agradecer el cariño y el ánimo recibido por parte del resto de fallas, sobre todo de nuestro sector de la Creu Coberta, ya que nos ayudó a todos anímicamente ante los momentos tan duros que estábamos viviendo».

González explicó que se encontraba ante el monumento cuando ocurrió, en sus palabras, «el desastre, por lo que me quedé completamente en ‘shock’». «Hemos trabajado mucho para poder sacar adelante estas fallas después de un año y medio tan duro, por lo que no me gustaría que nadie más se viese en nuestra situación», añadió.

La caída del monumento se produjo tras un exceso de remate. En ese momento, se decidió no subir la última figura, pero la pieza cayó, rompiéndose en varios pedazos.

No obstante, González agradeció que «no haya ocasionado ningún daño personal porque varias personas se encontraban en el lugar y podría haber sido mucho peor».

El presidente de la comisión informó a este diario que «poco después vinieron de otras comisiones a ayudarnos y hemos podido restaurar las piezas, ya que solo se partieron». Además, añadió que «todavía tenemos tiempo para reparar los desperfectos, ya que hemos empezado a plantar unos días antes de la fecha indicada». «Desde la comisión también queremos manifestar nuestro apoyo a los artistas falleros y su equipo porque ellos también han sufrido en primera persona esta situación», destacaba.

De la sección 5ª A

La falla «Tot per l’aire», del artista Antonio Rubiño, pertenece a la sección 5ª A. La comisión agradeció a través de sus redes sociales todas las muestras de afecto y, además, deseó unas felices fiestas al resto de comisiones de la ciudad.