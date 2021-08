Como si de ciudadanos de Nueva Orleans esperando el tornado se tratara. La jornada dominical en las Fallas 2021 transcurrió a dos velocidades y a dos sensaciones: unos levantando fallas. Otros, tapando fallas. Y en el ambiente una sensación de zozobra. Porque nadie entiende las tormentas de verano, y menos en el litoral. Porque saben que está ahí, aunque no se vea. Ayer, todo el mundo miraba al cielo y, sobre todo, al norte, donde sabían que se estaba desencadenando una tormenta que, directamente acabaría con gran parte de las fallas levantadas.

Esperando acontecimientos, las comisiones y sobre todo los artistas, ponían sus particulares sacos terreros. Entre las propuestas más llamativas, la de Convento Jerusalén, que dejó caer una lona de grandes dimensiones sobre su remate carnavalero. Y le quiso el destino que durante las horas de sol, el astro pegara de lo lindo y calefactara, en lugar de proteger, la falla de Pere Baenas. Aunque siempre eso sea mejor que jarrear.

Otros aplicaron formas imaginativas. ArtEnFoc, por ejemplo, plantó Joaquín Costa-Conde Altea con las piezas totalmente tapadas. Sin desembalar. «Y hemos reforzado el interior. Quedan varios días todavía y vale la pena que estén así». Ya llegará el momento de echar mano del cúter. Que, a todo eso, el mar de plástico no salva del todo «porque se embolsa» decía Jesús de la Hoz, responsable de estructuras en el prestigioso taller. «Prefiero una lluvia torrencial corta que varios días cayendo. El agua busca el poro y si lo encuentra, se te mete dentro de la falla y te la cala», añadió.

También Carlos Carsí empezó a tapar algunas de sus grandes figuras de l’Antiga. Aunque con la lluvia no queda mucho más allá que resignación: no hay plástico para todo y las fallas no están concebidas para ponerles un impermeable. Se puede echar barniz combinado con agua, que genera una película protectora. Pero agua y viento de fin de verano son factores para los que no están concebidas las fallas.

El tiempo y el barómetro dirá cómo se desarrolla una fiesta que está poniendo a prueba la paciencia y los nervios de sus protagonistas.

Todo ello, después de un sábado tranquilo, en el que el primer gran temor, que la fiesta, o el sucedáneo de fiesta, se convirtiera en reclamo para una noche loca de botellón que la Policía Local no reportó. Por lo menos, ninguna de las zonas falleras habitualmente concurridas lo fueron. En una fiesta que está en silencio obligado de momento. Las carpas continúan su montaje. De hecho, ayer empezó la masiva llegada de las mismas. En caso de tormenta fiera, tampoco servirán como espacio de reunión, o servirán mucho menos. Y mientras, siguen llegando fallas a las demarcaciones. A la espera de tiempos que sean no mejores sino, simplemente, buenos.