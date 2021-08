Objetivo: Fallas seguras. El virus todavía no ha desaparecido y hay que extremar las precauciones. Bajo esta premisa se celebró ayer la Junta Local de Seguridad que presidió el alcalde Joan Ribó junto al concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano y en la que también estuvo presente la delegada del Gobierno Gloria Calero para detallar la coordinación de todas las áreas para un frente común: la seguridad frente al contagio. De momento, miles de agentes se ocuparán de que así sea, pues todo control es poco. La principal preocupación de las instituciones es el quebrantamiento de la norma posterior a los actos. Fiestas, botellones y aglomeraciones después de las celebraciones falleras oficiales.

Por eso, la estrategia es la coordinación con las diferentes fuerzas de seguridad. En la Policía Local habrá un refuerzo de 1.167 agentes, que estarán en constante coordinación con la Nacional, que ampliará su plantilla en alrededor de 2.500 personas, sobre todo en las mascletaes descentralizadas y en el día de la Cremà. La delegada del Gobierno explicó que el plan de refuerzo contempla medidas específicas de seguridad para prevenir atentados, pues España se encuentra en el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (NAA). Este nivel supone un riesgo alto de sufrir un ataque terrorista y su activación es competencia del Ministerio del Interior.

El despliegue de operativos de Protección Civil, por su parte, contará con nueve emplazamientos para fuegos; 26 planes especiales de seguridad para mascletaes de más de 100 kilos y 10 para las que sean de menos de esta cantidad pirotécnica. Los bomberos deben estar y estarán dentro de este plan coordinado con el departamento municipal de fiestas y la policía y protección civil. De hecho, habrá 500 bomberos (70 efectivos al día) y la previsión es de realizar hasta 1.000 servicios en algunas noches. Todo esto sumado, tal como ha podido saber Levante-EMV, a un dispositivo especial para las cremàs. El refuerzo vendrá en forma de inspectores y vigilantes auxiliares. Cada comisión contará con una persona coordinadora Covid para garantizar que se cumple la normativa. Además, habrá inspectores municipales que revisarán que los 61 puestos ambulantes de comida cumplan la norma y controlarán que en las más de 300 fallas haya una persona encargada de velar por el cumplimiento de las medidas covid.

Todo un plan estratégico para unas fallas atípicas en las que el Ayuntamiento, sin embargo, ha autorizado más de 335 permisos para actos falleros. Pero con el foco en una cosa: quemar los monumentos y empezar de cero sin poner en riesgo la salud pública.

Para ello, se ha extremado la precaución en los principales actos: la Ofrenda y la Cremà. Para la correcta celebración de la primera, se han contratado a una veintena de auxiliares de seguridad para que controlen que nadie se «cuele» en la Ofrenda a la Mare de Déu y que solo desfilen los falleros registrados.

«No es una situación normal»

El momento en el que arderán los monumentos será a puerta cerrada. Sobre todo en la Plaza del Ayuntamiento. Para garantizar que no se formen aglomeraciones de curiosos, se blindará el ágora a partir de las 19 horas del domingo. El alcalde de València, Joan Ribó, hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para «disfrutar de los actos falleros desde la responsabilidad y el cumplimiento de las normas». El primer edil recordó, en este sentido que, «no podemos hacer unas Fallas convencionales, porque no estamos en una situación normal». Además, recordó que «somos la primera ciudad de España que tendrá unas grandes fiestas y queremos dar ejemplo de saber cumplir con las normas de seguridad epidemiológica».

La delegada del Gobierno en la Comunitat Gloria Calero, quien estuvo también en la reunión, añadió que «ahora lo que necesitamos es la responsabilidad individual de cada persona. Tenemos que seguir poniendo en práctica durante las fiestas todo lo que hemos aprendido para evitar que la incidencia acumulada vuelva a aumentar» al tiempo que subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «van hacer todo lo posible para que comportamientos irresponsables no tengan una consecuencia directa sobre la incidencia acumulada de la población valenciana» y que darán apoyo a la Policía Local para evitar celebraciones alternativas.

«La vacuna no es el fin»

La consellera de Sanidad, Ana Barceló avanzó ayer que la vigilancia en Fallas será «extrema»: «La pandemia no ha terminado y la vacuna no es el fin», dijo con contundencia. Asimismo, la responsable del área afirmó que «se puede producir algún tipo de repunte» tras los actos pero «es muy pronto para avanzar cualquier situación». Con todo, la titular de Sanidad también incidió en el «compromiso» que tienen las comisiones falleras y las administraciones locales, como el Ayuntamiento de València y los municipios que van a celebrar actos, y apeló de nuevo «a la prudencia» aunque «tengamos la vacuna». Sobre la posibilidad de nuevos repuntes de casos positivos, Barceló señaló que un aumento de contagios «se puede producir no solo por actividades falleras» y estaría «asociado a una mayor movilidad».«Ahora mismo estamos en un cambio de ciclo. Volvemos de vacaciones y, por tanto, nos movemos más», aseveró. «No sabemos cómo va a ser el comportamiento pero creo que será responsable», señaló la consellera.

Un ensayo para marzo

Por último, el concejal de Seguridad Ciudadano, Aarón Cano, calificó la organización de este dispositivo especial de «la más difícil de la historia reciente de las Fallas, pero un reto que sabemos que vamos a superar porque nos jugamos la imagen de la ciudad y de la Comunitat Valenciana, y donde vamos a demostrar nuestra capacidad para organizar este tipo de eventos», destacó el responsable municipal. El edil aseguró, además, que «estos actos falleros van a ser un ensayo general para futuras Fallas, porque es muy probable que la covid siga entre nosotros, aunque sea de manera más leve en las próximas ediciones», advirtió Cano ayer.

No solo se reforzará la seguridad con bomberos, policías y voluntarios de Protección Civil, sino que será necesario un aumento de la limpieza por el incremento de movilidad y actividad en la vía pública. Con todo, desde el consistorio se prevé la mitad de recogida de cenizas y arena que en unas Fallas al uso. En cuanto a la movilidad de la ciudad, durante la Junta Local de Seguridad celebrada ayer se incidió en la necesidad de desmontar las señales alrededor de los monumentos y la retirada de 250 bolardos para la Ofrenda. Además, se cerrarán los túneles de la Petxina a petición de Policía Local. Miles de personas trabajarán durante la semana para que las Fallas sean seguras y que los monumentos se quemen y el mundo festero pueda empezar un nuevo ciclo.