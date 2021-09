Justo en el momento de empezar L'Alba de les Falles, con los disparos pirotécnicos por toda la ciudad, ha empezado a caer la esperada, a la vez que temida, tromba de agua y viento.

La primera de las fallas de las que se tiene noticia que ha sufrido desperfectos es Joaquín Costa-Burriana.

El temor se ha instalado en los artistas de todas las demarcaciones, que aguardan a resguardo para acabar la "plantà" con la esperanza de que no ya el agua, que también, sino el viento, no produzca más caídas de monumentos, todo o en parte. No son pocos los que han impregnado de resinas o agua ionizada sus monumentos (especialmente los de las secciones más exigentes) para evitar que la lluvia penetre en su interior, que es el otro gran peligro. Sin embargo, el verdadero daño que pueden recibir es el viento.

La tormenta también es especialmente perniciosa para las fallas infantiles, que ya están plantadas y a la intemperie.