El ciclo de "mascletaes" de las Fallas Municipales ha empezado en diferentes emplazamientos de la ciudad. A pesar de que no se ha publicitado, no han faltado los asistentes, aunque en un número, como era previsible, mucho menor que en un disparo convencional en el centro.

En el caso de Campanar, disparada por Pirotecnia Zaragozana frente a la antigua ubicación de Nou Campanar, se ha concentrado cerca de un millar de personas. No se ha guardado la distancia de seguridad porque las condiciones no se prestaba a ello: la gente ha optado por la fórmula habitual de ponerse una al lado de otra apoyados en las vallas; en algunos casos, con dos o tres filas o, estos sí, dispersos en un segunto término. Pero lo que ha sido permanente es la presencia de las mascarillas, una de las obligaciones que se han autoimpuesto en la organización de actos falleros. De hecho, la Policía ha reconocido que no tuvo que llevar a cabo ninguna intervención al respecto.

En Nazaret, la asistencia fue menor. Fue el disparo elegido para la comitiva oficial, incluyendo, falleras mayores y cortes aparte -que no han podido reprimir la emoción-, al alcalde y los concejales con mayores responsabilidades en las Fallas 2021: Cultura Festiva y Policía Local. En este caso, el público también ha sido escrupuloso en el empleo de las mascarillas.