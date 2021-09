Lucrecia, aviadora, el carnaval, los gamusinos, los piratas... despues de un año y medio viéndolas en boceto y con dos semanas largas de «plantà», la Sección Especial de 2021, que debía haber sido de 2020, llega a su momento definitivo. Y por esa pervivencia, son fallas que resulta excepcionalmente familiares. Míticas. Ahora les toca, por fin, exhibirse en público, ser calificadas y premiadas. Después de que, en todo caso, hayan pasado la última gran, enorme, amenaza de lluvia. Si hoy consiguen amanecer en buen estado, lo que habrá en la calle son, nuevamente, obras de arte excepcionales, producto de una época de artistas (media generación separa al más veterano del más joven) fantástica, con quienes el milagro es que sigan haciendo fallas y no se estén dedicando a otros menesteres.

Y llega el momento de dirimir el podio. Dejando el margen comentado de la meteorología, deberían jugársela entre Antiga de Campanar, Convento Jerusalén y el Pilar, después de que Cuba-Literato Azorín se haya descolgado por la reducción en el volumen reconstruido. Las que tenían que romper el techo de cristal por detrás (Exposición, Na Jordana, Almirante...) vienen muy fuertes, especialmente algunas, pero es que las tres grandes son abrumadoras. No es un problema de quien ganará. Es que «L’Antiga, tercer premio», «Pilar, tercer premio» o «Convento, tercer premio» son frases que van a ocurrir y son un drama monumental, pero tan cierta como que cualquiera de ellas pueda ser primer premio.

Por otra parte, hay que ver en el veredicto el encaje de Sueca-Literato Azorín, por la singularidad del diseño, y de Reino de València-Duque de Calabria, siempre con uno de los mejores guiones. El jurado es elegido este año por la Junta Central Fallera, no se lo han guisado y comido las propias comisiones y tienen un trabajo excepcionalmente complicado por delante. Sólo el tiempo, seis meses, dejará claras las secuelas en las comisiones de Especial, que no viven exclusivamente de las cuotas y para quienes la subvención municipal del monumento no basta para cuadrar unos presupuestos muy dependientes de la publicidad. Son, en teoría, los grandes perjudicados de la pandemia, pero también es proverbial su capacidad para la reconstrucción.