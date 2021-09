La molestia era visible en la comisión de l’Antiga de Campanar, vigente primer premio desde 2019 y una de las claras aspirantes a revalidar. Sin embargo, el jurado los envió fuera del podio. Del primero a un cuarto desolador. «El varapalo ha sido tremendo, no nos lo esperábamos. Tenemos un castigo muy duro», dijo el presidente de l’Antiga, Rafael Mengó en declaraciones a Levante-EMV cuando se conoció el resultado desfavorable. Mengó, eso sí, dio la «enhorabuena» a Convento por la victoria. «La gente está llorando decepcionada porque esperábamos mucho más reconocimiento», indicó Mengó. «A nivel popular todo el mundo dice que está muy contento con la falla, así que no lo entendemos en absoluto. No estamos de acuerdo con el resultado», criticó. La fuerte tormenta de la noche de la Plantà dejó imágenes de terror en l’Antiga.

El monumento quedó dañado. Mengó se preguntaba si esa fue la causa de una valoración final menor. «Es que no le vemos otro motivo que no haya sido ese», recalcó. Pero subrayó que, si fuera por ello, «todas las fallas tenían desperfectos. «Si solamente han ido a buscar el fallo, lo han conseguido», analizó.

El Pilar ya no sabe qué hacer

La falla Plaza del Pilar quedó, una vez más, a las puertas de la gloria con el segundo puesto. El presidente de la comisión, José Javier López, dijo que tenían «la ilusión» de ganar pero felicitó a Convento. «Hay un montón de desilusión. Esperábamos el primero», confesó. No lo logran desde 2015. «Para ganar tenemos que plantar la mejor falla y que el jurado piense que es la mejor. Tú puedes pensar que tu hijo es el más guapo del mundo pero si no lo es, no lo es», dijo López a este diario.

Exposición se cuela en la fiesta

«Estamos absolutamente pletóricos, al otro lado del río llegan pocos premios», dijo el presidente de Exposición-Micer Mascó, Manolo Mas. «Normalmente nos tocaba bailar con la más fea y este ya es nuestro quinto tercer premio», terminó.

Las Fallas 2021 son históricas por varios motivos. Convento Jerusalén ya es la mejor falla de Sección Especial con su doblete también como mejor falla infantil y los falleros de la comisión lo han celebrado con alegría desbordada. Conoce dónde está y cómo llegar a la falla ganadora del primer premio así como el listado de todos los premios de las fallas grandes, las fallas infantiles y las de categoría A y Sección Especial.

No te pierdas el programa de actos de las fallas 2021, el calendario de mascletades y castillos, cuáles son las calles cortadas por fallas, los horarios de la Ofrenda 2021, cuándo y dónde se pueden tirar petardos, y qué se puede hacer y qué no estas Fallas de València 2021.