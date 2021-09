La vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, portavoz y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat por Compromís, Mónica Oltra, visitó ayer junto con el alcalde de València, Joan Ribó, y el conseller de Cultura Festiva, Carlos Galiana, la falla de Na Jordana para observar los desperfectos que sufrió el monumento fallero como consecuencia de las fuertes tormentas que cayeron en la cuidad de València la noche del pasado miércoles.

La política ha trastalado su cariño a todas las comisiones que han sufrido destrozos en sus fallas por el fuerte temporal. Más tarde, acudió a la mascletà y una publicación de Galiana en su cuenta de Instagram dejó constancia de la emoción que invadió a Oltra.

El conseller acompañó la imagen con un texto que describía el amor que tienen él y la vicepresidencia a las fallas: "Després d’una nit intensa i de visitar amb l’alcalde diverses falles caigudes, he anat a la mascletà i no he pogut evitar emocionar-me al terratremol final i plorar un poc. Uns segons per agafar aire i poder continuar. No he sigut l’únic".

