"Convento puede hacer una etapa de premios estilo Nou Campanar"

Me ha tocado vivir una época complicada en la que los triunfos no están tan marcados. No es la época de Regino Mas en el Mercado, o cuando ha reinado el Pilar, o Na Jordana... ahora está más repartido y he ido de comisión en comisión buscando un apoyo y hacer el máximo. Tengo la suerte de estar en la comisión que más apuesta por la falla y para mí es un honor, pero con la presión de tener el mayor presupuesto.

Usted está entrenado en ganar y en perder...

Es difícil la derrota cuando crees que no te la mereces. Eso marca mucho al artista. Si la falla rival es mejor, agachas la cabeza y tienes que aprender del compañero. Pero algunas derrotas dejan secuelas en el espíritu competitivo. No quiero recordar derrotas amargas mías, pero ocurren. Pero mi trayectoria está siendo buena, con un equipo de profesionales que, aunque ha cambiado, sigue dando buenos resultados.

¿Cuantas veces va a ganar?

Me encantaría hacer una etapa de primeros premios larga, como esa de Nou Campanar. Con el añadido de que es en una comisión de solera. Tiene que ser la falla de las fallas. Si me acompañan, lo podemos hacer.

Su falla fue de las menos nombradas porque se la vio poco en 2020. Llegó y se fue. No fue de las que más se habló.

El partido se juega en 90 minutos y todo lo anterior al partido no tiene importancia. Hay que hablar en la calle. No me gusta que, antes de tiempo, se den premios, cuando se están montando. Más que nada porque es absurdo. Hay que verlas montadas. Creo que he tratado de hacer lo mejor posible. Quizá en algunos casos se ha querido estar en la pomada antes de tiempo. Y si luego te falta algo...

Una de sus claves en la «plantà» fue envolverla con un plástico gigante.

Llevo dándole muchas vueltas a eso desde hace tiempo. Y la mejor fórmula que hemos encontrado es taparla del todo con plástico. Y no es la solución perfecta, pero esta falla tenía tanta decoración, que no podíamos exponerla. Destapamos el último día. Se podía haber entregado tres días antes. El delegado de monumento en la comisión, Carlos Segarra, lo buscó. Casi nos lo han hecho adrede.

Casi no nos acordamos, pero ustedes se autoimpusieron una limitación de altura. ¿Cuanto mide la suya?

Catorce metros. Cumpliendo el acuerdo que firmamos todos menos Paco Torres. Porque sea más grande, una falla no tiene por qué ganar. Si no, habría ganado yo todos los años.

¿Se siente especialmente satisfecho de una escena?

La que considero que es la mejor que he hecho en mi vida. La boda de dos ancianas de ochenta años, que con las dos Españas. La roja y la azul. Y aunque dos perros que son la extrema izquierda y la extrema derecha, les están mordiendo los trajes, ellas se reúnen y se casan con convencimiento. Es la forma de representar la reconciliación, a la que debemos llegar después de esos ochenta años que han pasado. Es una alegoría al entendimiento y a que todos trabajáramos por lo mismo. Me vino la inspiración en una boda gay. ¿Por qué no pueden casarse dos señoras de ochenta años?

¿Ha hecho escenas nuevas?

Si. Por ejemplo, la de la situación en Catalunya. He convertido a los políticos independentistas en «ninots indultats». Además, con convencimiento. Creo que nos están dividiendo.

Las Fallas 2021 son históricas por varios motivos. Convento Jerusalén ya es la mejor falla de Sección Especial con su doblete también como mejor falla infantil y los falleros de la comisión lo han celebrado con alegría desbordada. Conoce dónde está y cómo llegar a la falla ganadora del primer premio así como el listado de todos los premios de las fallas grandes, las fallas infantiles y las de categoría A y Sección Especial.

No te pierdas el programa de actos de las fallas 2021, el calendario de mascletades y castillos, cuáles son las calles cortadas por fallas, los horarios de la Ofrenda 2021, cuándo y dónde se pueden tirar petardos, y qué se puede hacer y qué no estas Fallas de València 2021.