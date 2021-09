Emoción por aquellos que no están

lágrimas de tristeza y alegría. Las falleras desfilaron ayer por la Plaza de la Virgen de València llenas de emociones. Nervios, consuelo, alegría, tristeza...todas ellas volvieron a experimentar el gran sentimiento hacia la Mare de Déu dels Desemparats de la ofrenda, más de un año después y sin olvidarse de las personas que se han ido durante la pandemia. F

Si la Ofrenda es el acto que más emotividad desprende de todas las Fallas, la primera jornada de un año tan atípico como este vibró especialmente en la tarde de ayer «por haber esperado tanto para volver a vivir este momento», «por lo que significa la virgen», «porque ha sido un año horroroso y esto es un comienzo», decían algunas falleras minutos después de hacer su ofrenda a la virgen. El cadafal de la «Mareta» comenzó a llenarse de flores a partir de algo más de las cinco de la tarde y con él, las comisiones lo cruzaban con lágrimas brotando de sus ojos. De emoción, de tristeza, de alegría.

Amparo desfiló algo más tarde de las siete de la tarde con su comisión, Benimodo-Ingeniero Dicenta, y recordaba entre lágrimas a su amiga del alma, Ángela Pérez Peláez, «que nos dejó hace casi un año», y lo hacía minutos después de depositar su ramo de flores ante la virgen. Un ramo que llevaba el nombre de su compañera «para que la virgen la recordara y estuviera con ella». Ángela era presidenta de la agrupación Benimàmet-Burjassot-Beniferri. También de su propia comisión. «La falla no es lo mismo desde que no está, para nadie», añadía. Decía Amparo que Ángela sentiría emoción al pasar por delante de la Mare de Déu, la última vez que lo hizo fue en 2019. «Ella no quería irse de este mundo sin volver a pasar, pero no pudo aguantar. Estas Fallas se las dedicamos a ella, la queremos muchísimo, más quisiéramos tenerla con nosotros», sentenciaba. Un año de despedidas, de un virus que se ha llevado por delante la vida de muchas personas. También falleros.

Dar las gracias por estar

Inma, de la falla Felix Pizcueta Ciril Amorós, miraba al cielo al entregar su ramo (no antes sin besar las flores) y comentaba con Levante-EMV que dedicaba esta Ofrenda a Doña Vicenta, una fallera de toda la vida «que se murió hace muy poco, dejando un vacío en la comisión». Inma se acordaba también de Fernando y Alfredo, dos compañeros que dejaron este mundo antes de la pandemia. «Hay que dar las gracias por estar aquí. Si es un sentimiento fuerte pasar por delante de la virgen, este año hay que agradecerlo», decía emocionada. Poco después, otra mujer con los ojos cristalinos contaba que no solo la covid ha hecho sufrir a los valencianos este año y dedicaba este momento a su madre, que donó un riñón a su padre en plena pandemia para seguir viviendo: «Estos va por ellos».

