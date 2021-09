No es nada conveniente mirar la Ofrenda de las Fallas de Septiembre con ojos de Ofrenda de Fallas de Marzo, porque podemos convertirla en una decepción. Pártase de la base que se trata de un desfile de devoción por lo que con acudir, entregar las flores y sentirlo profundamente, sería suficiente. Y que todo lo demás serían añadidos. Habrá que pensar y plantearse que esta edición del acto es una solución de urgencia, condicionada en todos sus extremos, y que bastante milagro es que las autoridades lo hayan permitido.

El aspecto más importante era el de blindar el festejo. Por ser el compromiso de todos. Las esperadas vallas se pusieron, aunque podría cuestionarse su utilidad. Se pusieron siempre detrás de la última línea de hostelería. Por lo que había calles que tenían al público alejadísimo, imposible de ver nada, y otras que estaban en primera línea, casi tocando a los participantes. Podría haberse pensado en una doble valla, sólo para clientes de esas terrazas. El caso es que, en aquellos donde la visibilidad era buena, se concentraba gente, bastante gente, demasiada gente.

A pesar, eso sí, de que una legión de voluntarios se apostó en cada bocacalle para evitar que nadie tuviera la tentación de saltar el obstáculo.

¿Los participantes? En lo tocante a la mascarilla, cien por cien. Obediencia absoluta a la premisa básica de ser más duros que la norma general. De todas las confecciones y tonalidades , pero cumpliendo en todo momento en que había cámaras o vigilantes de la Junta Central Fallera. Y aunque fueran menos, con las mismas emociones. Porque los que fueron era porque lo deseaban como nadie o como nunca.

Que luego está la cuestión de la participación. Pues flojita, como era de esperar. Con comisiones que sí que llevaban una representación alta y otras que llegaban con los servicios mínimos. Lo que provocó situaciones inesperadas, como que durante una hora no pasara nadie por Quart-Caballeros. Olivereta llegó pronto y rápido. Pero Zaidía, que era la siguiente, fue puntual. En este caso, no habiendo público, el parón duele menos porque, al fin y al cabo, si el que desfila a su hora no tiene problema. Y nadie tenía problema en ese sentido.

Y la última cuestión: la flor. Ya bien entrada la noche, claveles y margaritas lanzaban un SOS para conseguir el milagro de los panes, los peces y las flores. O echar mano de Mercavalencia para completarlo.

Faltaban Carla y la corte para rematar el festejo. Se lo merecían por fin. Se lo debía la historia.

Las Fallas 2021 son históricas por varios motivos. Convento Jerusalén ya es la mejor falla de Sección Especial con su doblete también como mejor falla infantil y los falleros de la comisión lo han celebrado con alegría desbordada. Conoce dónde está y cómo llegar a la falla ganadora del primer premio así como el listado de todos los premios de las fallas grandes, las fallas infantiles y las de categoría A y Sección Especial.

No te pierdas el programa de actos de las fallas 2021, el calendario de mascletades y castillos, cuáles son las calles cortadas por fallas, los horarios de la Ofrenda 2021, cuándo y dónde se pueden tirar petardos, y qué se puede hacer y qué no estas Fallas de València 2021.