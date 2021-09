La Ofrenda es, por definición, un acto único en la vida. Pero este año es una verdad a medias. Porque la celebración extraña y fuera de fecha ha llevado a numerosas comisiones a conceder la continuidad a sus cargos representativos. Por lo que el acto floral de esta edición veraniega se convierte en una promesa de regresar. Dentro de seis meses.

Casos, hay bastantes. Ejemplo, el de Pío XI-Fontanares. En las Fallas de 2022, a la vuelta de la esquina, estarán los mismos presidentes y las mismas falleras mayores. Ellos, Rafa Claver y Nicolás Lizana; ellas, Bélen García y Martina Moragues.

«Van a ser dos Ofrendas diferentes. Las dos tienen su momento especial. Me siento una privilegiada por haber vivido ésta pero espero la de 2022 porque va a ser la más especial, la de la recuperación, la que podamos hacer sin mascarilla. Esta es importante porque supone volver y la próxima será la del año que volvimos a ser lo que fuimos» decía Belén, una vez las emociones habían pasado ante la patrona. Una de esas falleras que ya ha podido vivir el acto más esperado, aunque sea en una versión sui generis, pero que ya espera ese remate en medio año.

Pío XI-Fontanares acordó la continuidad de los cargos muy pronto. «Lo decidió la junta general en abril de 2021, independientemente de cómo fueran a ser unas Fallas que no sabíamos qué serían». Y, para el presidente, sin vuelta atrás: «Esto es cerrar un ciclo y sobre todo, que los artistas falleros pudieran plantar. Nos queda mucho por vivir».

Las continuidades tienen otra lectura: durante tres años siempre habrá compromisos en agenda, como en la de Belén. «Estoy estudiando Ingeniería de Diseño Industrial. Es complicado pero si quieres, puedes. Claro que sí»

Y mientras, los niños crecen. Nicolás empezó «con nueve años a punto de diez y ahora tengo once, pero en febrero tendré doce. He pasado de estar acabando tercero de primaria a empezar sexto». Martina empezó «con ocho, ahora tengo diez y en marzo aún tendré diez. En abril haré once». Una fallerita que también estaba «deseando con muchas ganas este momento». Y más si se inculca en casa. Su madre, Amparo Araix, fue corte de honor en 1999. «Me lo había dicho tantas veces... hoy no ha hecho más que llorar».

Ellas aún pudieron vivir un acto especial en esta comisión: presidir su Entrada Mora y Cristiana. Pero también se les apagó la luz. «Lo llevas esperando toda la vida y cuando llega el momento te lo quitan de las manos... pero ahora somos unos privilegiados, vivirlo de una forma diferente aprovecharlo y esperar que dentro de medio año sea aún mejor». Asiento de primera fila para el año de la vuelta a la normalidad.

