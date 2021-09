Treinta pueblos tendrán una falla plantada por primera vez

La población de Siete Aguas ha sido la primera en acoger una de las iniciativas más curiosas de la historia reciente de las Fallas: la exportación masiva del arte efímero a diferentes lugares. No se trata, como en anteriores ocasiones, de plantar una falla (que no siempre quemarla) en alguna ciudad europea, sino algo de mucha más proximidad. A lo largo de las próximas semanas, una treintena de poblaciones de la provincia de València vivirán la sensación de una «plantà» y una «cremà». Con una característica común: no lugares en los que no existe tradición fallera. Municipios donde el calendario festivo va por otros derroteros, pero que ahora ven, de forma excepcional, el arte efímero en sus calles. En este caso fue una falla plantada por Tedi Chichanova.

Se trata de una de las iniciativas de la Diputació de València para ayudar al colectivo de artistas falleros. A lo largo de los últimos meses, este grupo profesional, uno de los más castigados por la pandemia, ha visto reducido de forma importante su volumen de trabajo. Y que también se ha extendido a iniciativas con otros colectivos profesionales que viven de las fiestas.

Para aliviar la situación de los talleres, la Diputació ha llevado a cabo dos tipos de encargos: fallas infantiles para residencias de mayores, decoraciones en hospitales infantiles y otras acciones como talleres de falla o el Pí de Nadal del pasado mes de diciembre. Y ahora quedaba la acción, en su conjunto, más ambiciosa: plantar treinta fallas en otras tantas poblaciones. Pertenecientes a comarcas con poca implantación de la fiesta, pero también a pequeños pueblos que no han sido capaces de desarrollar no ya una junta local, sino una simple comisión única.

La «plantà» en Siete Aguas ha sido una versión casi «exprés», puesto que estuvo en la calle durante tan sólo un día. Sin embargo, la gran mayoría de los proyectos han encontrado acomodo en la semana del 9 d’octubre que además, al caer en fin de semana y casi enlazar con el festivo del día 12, les permite estar plantadas durante varios días. Hasta una semana completa, por ejemplo, es lo que estará el monumento de Miguel Banaclocha en el municipio de Emperador, del 2 al 9 de octubre. Otras se plantarán más tarde en octubre e incluso cerca de Navidad.

El resto de pueblos agraciados con una falla son Quesa, La Font de la Figuera, Catadau, Anna, Petrés, Castelló de Rugat, Novetlé, Daimús, Lloc Nou d’En Fenollet, Beneixida, Andilla, Bocairent, Calles, Dos Aguas, Moixent, Quatretonda, Gàtova, Sot de Chera, Alpuente, Ayora, Bugarra, Atzeneta d’Albaida,Senyera, Serra, Titaguas, Antella, Gestalgar y Benimuslem. Y entre los autores, algunos tan significados como Pere Baenas, Carlos Carsí, Banyuls y Ruiz, Mario Pérez o Latorre&Sanz. La próxima cita es el fin de semana del cambio de mes. El 30 de septiembre se plantará el proyecto de Álvaro Guija en Catadau, que se quemará el domingo 3 de octubre.

La iniciativa permite que los artistas tengan facturación y también se convierte en un reclamo de los pueblos, que ofrecen esta manera un motivo adicional de visita para los amantes de las Fallas.

Calendario de las Fallas de los pueblos de València

PRÓXIMA CITA:

Catadau. Artista: Álvaro Guija. 30 septiembre-3 de octubre

FALLAS CON MOTIVO DEL 9 D'OCTUBRE

Quesa. Artista: Víctor Navarro. 8-10 octubre

La Font de la Figuera. Artista: Vicente Albert. 6-9 de octubre.

Siete Aguas. Artista: Tedi Chichanova (ya quemada)

Anna. Artista: Paco Giner. 5-8 de octubre

Emperador. Artista: Miguel Banaclocha. 2-9 de octubre.

Petrés. Artista: Manuel Martínez Reig. 7-9 de octubre

Castelló de Rugat. Artistas: Salva Banyols y Néstor Ruiz. 9 de octubre

Novetlé. Artista: Manuel Blanco. 5-9 de octubre

Daimús. Artista: Pere Baenas. 7-9 de octubre

Lloc Nou d'En Fenollet. Artista: Savier Herrero. 5-9 de octubre.

Beneixida. Artista: Filiberto Pons. 5-9 de octubre.

Andilla. Artista: Mario Pérez. 8-10 de octubre

Bocairent. Artista: ArtEnFoc 7-10 de octubre

Calles. Artista: Teresa Meliá. 7-10 de octubre

Dos Aguas. Artista: Agustín Torralba. 8-10 de octubre

Moixent. Artista: Ximo Esteve. 5-10 de octubre

Quatretonda. Artista: Fede Alonso. 8-10 de octubre

Gàtova. Artista: Sergio Carrero. 8-11 octubre

Sot de Chera. Artista: José Ramón Devís. 8-11 de octubre

Alpuente. Artista: Gabriel Sanz. 8-12 de octubre

Ayora. Artista: Antonio Sánchez. 8-12 de octubre.

RESTO DE OCTUBRE

Bugarra. Artista: José Bartolomé. 11-17 de octubre

Atzeneta d'Albaida. Artistas: Javier Rico y Cristian García. 15-17 de octubre.

Senyera. Artista: Jesús Liñana "Hawa". 22-24 de octubre

Serra. Artista: Jorge Navarro. 17-24 de octubre

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Titaguas. Artistas: Latorre y Sanz. 29 de noviembre-5 de diciembre.

Antella. Artista: Francisco Ribes. 5 y 6 de diciembre

Gestalgar. Artista: Carlos Carsí. 3-6 u 8 de diciembre

Benimuslem. Artistas: Juanjo Salóm y Victor Hugo Giner. Fecha por determinar.