La comisión de Sevilla-Denia ha llevado a cabo el nombramiento de su fallera mayor 2022, con un resultado sorprendente: ha sido nombrada Patricia Sanz Sala, conocida en los ámbitos falleros por haber sido fallera mayor infantil de València en el año 1986, ya representando por entonces a esta misma comisión, a la que lleva vinculada toda la vida. Antes de la pandemia fue ella quien regaló a los falleros el pasodoble que lleva el nombre de la comisión.

Es un nombramiento poco habitual, por el lapso de tiempo pasado -que no coincide con ningún "aniversario": 37 años desde que reinó en su barrio y 36 en la ciudad-. Incluso la repetición de falleras mayores de València en sus comisiones al llegar la edad adulta ha sido irregular, aunque sí que se ha dado (Lorena Cervera, Lucía Andrés, Natalia Bisbal, Amparo Martín, Mónica Palmer, Belén Medina y la más reciente, Nuria Llopis), no es el caso mayoritario y en cualquier caso, no con tanto tiempo transcurrido.

En la actualidad, es una de las componentes del jurado designada por el concejal Carlos Galiana -también de esta comisión- para elegir a la fallera mayor de València 2022.

Sevilla-Denia, un referente en las actividades artísticas, lleva además varios años caracterizándose por plantar fallas con compromiso social.