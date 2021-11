Apenas finalizadas las actividades conmemorativas del Patrimonio de la Humanidad, el mundo de las Fallas afronta esta noche la toma de decisiones más audaz de los últimos 35 años. Y en aquel entonces fue, realmente, una decisión municipal sobre un tema en el que no participaban las comisiones de falla directamente, como fue trasladar los castillos de fuegos artificiales, Nit de Foc incluida, de la plaza del Ayuntamiento al Jardín del Turia. Ahora sí que se trata de dos medidas en las que los protagonistas son las comisiones y, por consiguiente, debe contar con su refrendo. Son, además, dos modificaciones que llegaron a la fuerza el pasado mes de septiembre y que no han desagradado, razón por la que se plantea dejarlas de forma permanente.

Se da por hecho que una de ellas sí que va a salir adelante: adelantar la «cremà» dos horas: las infantiles, a las ocho de la tarde; las grandes, a partir de las diez -o cuando lleguen los bomberos- lo que arrastrará, a su vez, a la falla municipal a quemarse a las once de la noche.

La otra es más complicada y posiblemente encuentre más resistencia, aunque sobre el papel tenga también muchos argumentos a favor: trasladar cuatro sectores falleros a una sesión matinal de la Ofrenda. A celebrar a partir de las nueve y media de la mañana del 18 de marzo. Este cambio tiene pros y contras y, por consiguiente, generará más debate. Además, la propuesta de la JCF llegó a finales de semana. Se trataría de establecer un nuevo orden horario de tal manera que, reestablecido éste, cada cinco o seis años aproximadamente, tocaría participar en la sesión matinal.

El inconveniente que tiene esta sesión es que hay que madrugar. La ventaja, que a quien le toque sabe que tiene sus dos grandes tardes de la semana fallera, la del 17 y la del 18, expeditas. Además de que, de esta forma, el cierre del acto se hace a una hora más civilizada, sobre las once de la noche.

Algunos sectores tienen problemas, como Zaidía, Russafa A y B y Pla del Remei-Gran Vía, que el 18 por la mañana tienen homenajes a Maximiliano Thous y el Maestro Serrano, en cuyo caso habría que reubicarlos.

Este cambio es independiente del año en el que se recuperen los recorridos tradicionales por San Vicente y Paz, de momento afectados por las obras de la plaza de la Reina.

En cualquiera de los casos, y estando en tiempos de Patrimonio, ninguna de estas modificaciones lesiona uno de los requisitos que exige la Unesco, como es mantener las secuencias rituales de la manifestación inmaterial aprobado en Etiopía. Ambas propuestas cuentan con el visto bueno de la directiva de la Junta Central Fallera. El concejal Carlos Galiana no dudó en alabar sus virtudes en el pasado pleno. La «cremà», por lo que supone ofrecer unos horarios más normales, especialmente por lo que supone quemar de madrugada hasta que llegan los bomberos. Y de la ofrenda puso su propio ejemplo: «a mi me tocó desfilar por la mañana en las fallas de Septiembre y más allá del calor que empezaba a hacer, y que ahora no habrá, tienes ya las dos jornadas disponibles». El presidente de la Interagrupación, Guillermo Serrano, también cree que el adelanto de la «cremà» se aceptará sin demasiados problemas «porque permite además que los infantiles puedan quemar a una buena hora e incluso ver quemar la falla grande. Es una decisión además que concilia más cuando la día siguiente haya que ir a trabajar». Curiosamente, es más «tradicional» quemar a medianoche que tener dos sesiones de Ofrenda, pero es la modificación de la hora del fuego la que tiene más posibilidades de cambiar.