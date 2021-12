Las falleras mayores de València, Carmen Martín y Nerea López, sus cortes de honor y el resto de acompañantes oficiales de la Junta Central Fallera no volverán a aparecer en la escena pública hasta el mes de enero. Es la consecuencia de las pruebas PCR a las que fue sometido todo el colectivo después que apareciera un primer positivo, que ahora se ha extendido a, como mínimo, cuatro personas más: otra del séquito oficia oficial y tres de las falleras, entre mayores e infantiles. Por lo menos, que hayan desarrollado el covid-19 el lunes por la tarde. Así lo ha confirmado la Junta Central Fallera, que esperó a los resultados de las pruebas para confirmar la información de Levante-EMV sobre la cancelación de la agenda oficial. Finalmente, las personas contagiadas son cinco y esto lleva al aislamiento de todos los implicados y, fundamentalmente, al cese de la actividad. Se ha cancelado por ello otra entrega de indumentaria, prevista para ayer. La JCF no ha dado a conocer los nombres de las personas afectadas -como sí que hacen, por ejemplo, los clubes de fútbol- por tratarse de una cuestión que depende de la propia persona afectada, que es quien debe dar la autorización.

El pasado fin de semana, cuando se produjo el contagio, las falleras acudieron a diferentes actos. Ayer, la Agrupación Pilar-Sant Francesc estableció su propio protocolo para determinar si alguien se contagió. Por lo que piden contactar con el Servicio Público de Salud si se dan varios supuestos: «estar en contacto con ellas (las falleras) a una distancia menor de dos metros durante un tiempo de, por lo menos, 15 minutos, o si compartió espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el covid y presenta síntomas».

Este aislamiento cancela actos que quedaban antes del 31 de diciembre, como visitas a belenes -que sí que llegaron a hacer las infantiles- o la visita a Expojove. La feria infantil continúa en agenda y la costumbre es la presencia de las dos falleras mayores en la inauguración y una visita de las 26 durante la primera semana. Habrá que esperar la evolución para confirmar que todas ellas regresan en la Cabalgata de Reyes, que preside la fallera mayor infantil.

Esta paralización pone en evidencia el riesgo al que, no dejan de correr las representantes de la fiesta en lo que son sus actos más importantes, en un contexto de pandemia y de contagio masivo. No tanto por la suspensión de los mismos -todo se irá decidiendo en enero, en la reunión de la Mesa de Seguimiento- como en la imposibilidad de asistir en caso de que den positivo. Preocupan especialmente en ese sentido, las exaltaciones.

En cualquiera de los casos, la actividad general no se suspende. La JCF ha confirmado que el concurso de «play back», previsto para esta noche, se seguirá celebrando. Con la única particularidad de que, en esta ocasión, no será presidido por las trece falleras adultas y que, por consiguiente, no recibirán de su mano los banderines que les acreditan como ganadores -aunque los premios se entregarán en un acto previsto para el mes de enero-.