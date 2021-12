La comisión de Sirena-Delfines dejará de existir la noche del 19 de marzo. Será, de esta forma, la primera comisión confirmada que se cobra como víctima la pandemia. Los rigores sufridos por las fallas en este año y medio han sido el último empujón a una comisión de reciente creación, que no ha conseguido superar la particular adolescencia, necesaria para consolidarse. Fundada en 2006, el «Nou Perellonet» cerrará sus puertas «con la conciencia tranquila. Sabiendo que hemos hecho todo lo posible por mantenerla, pero que no ha sido posible. Cerraremos sin deber dinero a nadie, obrando con consciencia», asegura el presidente, Vicente Gabino Cuenca. «Duele y sabe mal, porque Sirena-Delfines es un proyecto en el que todos hemos puesto mucha ilusión. Yo fui el primer presidente infantil y para mi supone mucho». Están enclavados a escasos metros de la Gola del Perelló, pero su censo se basó más en falleros de diferente procedencia que en vecinos de esos bloques.