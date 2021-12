El año 2021 finaliza, en su vertiente fallera, con las dudas de qué formato podrá articularse no ya para las fiestas de marzo -para la que quedan todavía muchas semanas de evolución sanitaria., sino para los festejos que, a partir de 10 de enero, con la vuelta a la normalidad, estén en las agendas de cada comisión.

Sin embargo, las comisiones tienen aún en el día de hoy una cita importantísima para aquellas que no lo hayan cumplimentado aún: la solicitud de las zonas de ocupación de calle para la actividad para los meses de marzo. Se trata de un plazo improrrogable (debe estar consignado en la sede electrónica antes de la medianoche del 31 de diciembre) para que Cultura Festiva tramite las solicitudes (este año pasa a esta delegación, en lugar de Dominio Público). Esto incluye carpas, zonas de fuegos, mercadillos o puestos de venta de "bunyols".

No es cualquier cosa. Un error o, más aún, un despiste, puede pagarse muy caro. Como lo demuestra el hecho de que 19 comisiones se han quedado sin la subvención extraordinaria del 30 por ciento por no estar al corriente de pagos o no haber rellenado la documentación como correspondía. El concejal Carlos Galiana ya anuncio en los últimos pleno y asamblea que el próximo ejercicio habrá jornadas de formación para miembros de secretaría de las comisiones.

La JCF no cierra más que el 31 de diciembre y el 5 de enero, pero ha finalizado el año lanzando los concursos de calles iluminadas y de Cabalgata del Ninot.

El primero de ellos regresa tras no haberse celebrado en Septiembre. A día de hoy es un concurso con sus dudas por lo que significa concentración de gente, aunque se espera que, para cuando tengan lugar los grandes encendidos (el 11 de marzo), la situación sea muy diferente.

Una semana antes, el domingo 6, es la Cabalgata del NInot, que tendrá diez participantes y que también está todavía pendiente de esa evolución.

También se ha convocado, pero a través del Ayuntamiento, el concurso de fallas experimentales, con 2.000 euros para el primer premio en fallas grandes y mil para el de infantiles, y cuya inscripción finaliza el 13 de enero.