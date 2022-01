Las Fallas 2022 enfilan sus últimos 75 días rodeadas todavía de incertidumbre, habida cuenta de las restricciones instauradas por la pandemia. Aunque, en el fondo, se tiene el convencimiento de que, cuando llegue marzo, la incidencia habrá bajado y que, en el peor de los casos, el modelo de Fallas de septiembre, o lo más parecido, podrá realizarse.

Pero hay responsables de la fiesta que van más allá. Y en eso están, por ejemplo, los representantes de las comisiones que más invierten en falla. Ayer empezó el ciclo de actividades con la Ofrenda de la Federación de Primera A. Este colectivo y el de Especial han solicitado al ayuntamiento que trate de habilitar, de cara al ejercicio 22-23, una nueva y última ayuda económica.

Desde hace décadas, las comisiones disfrutan de una subvención de oficio, que el actual equipo de gobierno ha subido al 30 por ciento. Pero en los dos años de pandemia, esta ayuda se ha doblado (32,5 por ciento más en 2020 y 30 por ciento en 2021) a cambio de mantener el compromiso con los artistas falleros.

Pero, en principio, el próximo 20 de marzo se vuelve a la casilla de salida. Y las comisiones, especialmente las que más gastan en monumento, se encontrarán con las arcas exhaustas. «Tenemos unas fuentes de ingresos que siguen totalmente paralizadas», explicaba ayer el presidente de la Federación de Primera A, Paco Romero. «Vivimos de patrocinadores, que son testimoniales porque es normal que estén instalados en la duda de cuanta gente vendrá o si las fiestas se suspenderán. Lo mismo ocurre con los falleros de honor. Y las cuotas, que afectan a todas las comisiones, están rebajadas y hay menos falleros».

La consecuencia es que «las comisiones están tirando de recursos que ya ni tienen. De los fondos propios, de las pólizas y en algún caso, del bolsillo de directivos. Hay que pensar que se han hecho o se van a hacer dos Fallas normales pero sin ingresos normales».

Por eso «necesitamos una ayuda más para este año, partiendo de la base de que estamos agradecidos de lo que se nos ha dado, pero necesitamos poder hacer la transición. Lo hemos pedido tanto la Federación de Primera A como la de Especial. Aunque cuando hemos abanderado las peticiones son para todas las comisiones», precisaba. Esta inquietud contrasta con el particular silencio de la asamblea de presidentes En la última reunión del pasado 27 de diciembre, ningún representante de comisión preguntó por la posibilidad de conseguir esta última pensión.

Con todo, Romero asegura que «la puerta no es el Ayuntamiento, sino una estrategia mucho mayor, a nivel de Generalitat, para que las Fallas que puedan porque reúnen requisitos acogerse a una ley de mecenazgo». El problema es que ese proceso no es de hoy para mañana y la carestía apremia. «Si pedimos ayuda no es para hacer fiesta, sino para revertirla en la falla».

La paradoja, por ello, es que en 2022 se van a ver fallas teóricamente muy buenas, al sumarse partidas económicas de 2020 y 2021, pero «al año siguiente podemos morirnos. Y detrás de nosotros van los profesionales a los que va el dinero». De hecho, «ahora mismo, las directivas están viendo con qué dinero se puede contratar el próximo mes de marzo. Y sería bastante menos o mucho menos».